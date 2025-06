Leonardo Aguilar arremetería en contra de Emiliano Aguilar tras burlas por defender a Pepe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Leonardo Aguilar, al parecer no está dispuesto a perder en la reciente disputa familiar que se desató, pues en sus redes sociales habría arremetido contra Emiliano Aguilar, con una muy contundente respuesta ante sus burlas por defender a Pepe Aguilar, después de que compartiera una publicación en la que menosprecia al creador de Por Mujeres Como Tú, en su labor como padre.

Desde el pasado domingo 15 de junio, el Día del Padre, los hermanos Aguilar han estado de pleito, pues Emiliano mediante sus redes sociales ignoró por completo a Pepe y afirmó que por su manager sabe lo que es tener un verdadero papá, por lo que le debía en gran medida el hombre que era hoy en día y le agradecía todo su amor incondicional. Por esto, el mayor de los hijos del cantante con Aneliz Álvarez, salió en su defensa con un post, en el que afirma que es un "hombre de verdad" y más bondadoso de lo que debería con la gente.

El intérprete de Por El Contrario, incluso lo tachó de ser un malagradecido, afirmando que se necesitan más padres como él, que incluso ante las injusticias sigue teniendo un corazón bondadoso y brinda la ayuda cuando se le solicita y es poco lo que puede decir sobre él, a lo grande que realmente es como ser humano: "No entiendo como aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos".

Ante esto, el intérprete de temas como Ese Vato, a través de sus historias en Instagram, le respondió de manera contundente con un meme en sus historias de Instagram, en el que se puede ver a un león encopetado, con el mensaje: "El man que se llama Leonardo", y varios emojis de una cara llorando de risa. Y poco después, dejó en claro que sí era una indirecta muy directa para su medio hermano, afirmando que si hizo eso es porque lo golpeó primero: "Todos sabemos que esa era para el niño. I don’t hit if don’t get hit first (yo no golpeó si no me golpean primero)".

Ahora, todo parece indicar que el hermano mayor de Ángela Aguilar no se quiso quedar callado, debido a que compartió una foto de él vestido de charro, con un mensaje que dicen es una clara respuesta a las burlas de su medio hermano mayor: "Me dicen que soy bravero, fanfarrón y atravesado, lo que sí soy muy sincero, lo que compro es al contado. No hay amor que no sea mío, y no hay perros que me ladren, yo soy leal con los amigos, de los mulas soy su padre". Hasta el momento, Emiliano no ha salido a dar replica, pero se cree que esta pelea va a durar un largo rato.

