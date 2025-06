¿Gana millones? Nicola Porcella impacta al confesar lo que Televisa le paga por novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Nicola Porcella, recientemente ha brindado una entrevista para varios medios de comunicación, a los cuales logró impactar con inesperada confesión, sobre el sueldo que ha recibido por parte de Televisa, después de que se rumorara que era una especie de divo con el tema, por lo que al fin aclaró que si le pagan millones por novela, como a varios colegas en Amanecer.

Nicola desde que se volvió toda una celebridad tras su participación en La Casa de los Famosos México, ha tenido mucho trabajo, por lo que se cree que gana millones, en especial porque es muy solicitado por sus fans. Pero, así como le llueve trabajo, también polémicas, ya que se acaba de afirmar que exige exorbitantes cantidades para trabajar en las novelas de la televisora y que usando ese estatus se consigue ligues.

Para Sale el Sol y otras empresas, Nicola dejó en claro que él no está en relaciones con mujeres porque les interese sacarle dinero, ya que afirma que lo que gana lo divide entre sus gastos y el resto va todo para su familia, para su hijo Adriano Porcella, y además afirma que tiene tanto trabajo que realmente tampoco es que pueda salir a muchas citas: "Es complicado, porque a veces dices 'sí me quiere' y otras es de 'igual es por interés'. Pero lo que yo digo es que en mi no sé que puedan encontrar, puede ser fama por el momento, pero ¿que me pueden sacar? Dinero no porque es para mi familia".

Con respecto a las novelas, dejó en claro que no le ha pedido a Juan Osorio u otros de los productores que le paguen millonarias cantidades, sino que pide lo justo y entiende que por su poca trayectoria artística y entiende que poco a poco irá creciendo y podría ir pidiendo más, pero que por ahora debe de aprender: "No, porque me falta muchísimo, es mi segunda novela acá, yo no puedo decir que cobro mucho porque le falta mucho camino por recorrer, es demasiado, y lo único que debo de tener es la humildad de saber que tengo que aprender de ellos".

Para cobrar como ellos (Fernando Colunga o Andrea Legarreta) me faltan muchos años o tendía que pasar por muchos proyectos en los que debo demostrar que estoy a la altura de ellos", afirmó.

Finalmente, el exparticipante de Guerreros 2020, y también del 2021, declaró que en su podcast al lado de su querida amiga y famosa influencer, Wendy Guevara, hablan de mucho, pero la gran parte son bromas entre ellos, dejando en claro que se adoran como hermanos y todo lo que se dice es permitido, además de señalar que gran parte de lo que dicen es recortado porque son bromas internas.

A veces Wendy cuenta muchas cosas mías, pero lo bueno que se pueden cortar muchas. Nosotros sabemos y nos queremos mucho y siento que a veces nos pasamos, porque entre amigos nos hacemos bromas que a vece son internas y decimos 'eso hay que cortarlo', pero detrás de cámara, si alguien nos ve, se muere ahí de todo lo que decimos", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui