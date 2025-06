¿Gala Montes regresa con Anna Porter? La joven confirma separación de su pareja por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber arremetido sin piedad contra Gala Montes, la joven influencer y empresaria mexicana, Anna Porter, acaba de brindar una entrevista para la revista de espectáculos, TV Notas, en la que confirmó su separación con la mujer que le estaba ayudando a sanar su ruptura con la actriz de Televisa. Sobre su truene, la joven dejó en claro que sí fue a causa de la intérprete de Más Bonita Qué El Mar, revelando si es porque van a regresar tras tanto drama de por medio

Porter en los últimos meses dio mucho de que hablar, después de que en entrevista con TV Notas estalló en contra de la actriz de El Señor de los Cielos, afirmando que solo la usó por su dinero y para la visibilidad en la Comunidad LGBTQ+ que es la que más la apoya y hasta se reunió con su madre, la señora Crista Montes, compartiendo un divertido reel. Ahora, este martes 24 de junio, Anna ha hablado sobre este inesperado junto y hace inesperada confesión de Gala para la misma revista.

Fue durante la tercera marcha del Orgullo LGBTQ+, el pasado 14 de junio en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando Anna habló primeramente sobre su reunión con la madre de la intérprete de La Oportunidad, aclarando principalmente que la marcha fue la que la junto, y ellas decidieron ir a aclarar temas pendientes que debían arreglar entre ambas, que aclararon y se mostraron cosas que pusieron en orden la situación entre ambas, como que no la amenazó, destacando que fue una ruda conversación en la que se dijeron cosas muy fuertes que no dirá, pero que sirvieron para desenmascarar toda verdad y mentira.

De la misma manera, Porter afirma que fue la marcha lo que las reunió, que ellas jamás acordaron verse o reunirse para hacer una alianza en contra de la actriz de La Mexicana y El Güero, y espera que desde ya, acaben los ataques entre ella y la señora Crista, afirmando que es una señora muy linda y no ve que sea homofóbica: "A mí me trató amablemente. Sin embargo, uno nunca sabe lo que realmente tenga o sienta por dentro. Lo que sí les puedo decir es que no me voy a meter en conflictos entre ellas. Cada que hablo es un problema".

Tras aclarar que no es amiga de la madre de Gala y 'La Beba' Montes, también confesó que ha terminado su relación de solo unos meses con la influencer Nallely Esparza, confesando que sí les afectó que hablara de Gala en público, y que ambas se enojaron por esta situación, por lo que decidieron terminar por ello y otras cosas que influyeron. Finalmente, aunque señala que sí extraña los besos de la creadora de Takara, su compañía y que le lleve su comida favorita o tamales, la realidad es que no habrá reconciliación, pero ambas limaron sus asperezas y también quedaron en paz.

No creo regresar con Gala. Eso no pasará. Le pedí perdón de mil maneras por hablar desde el enojo. Soy una mujer impulsiva y no debí actuar de esa forma. Por ahora, ya quedamos bien. Con respecto a los bolsos (que le regaló a Gala), ya todo está olvidado. El día que me la encuentre le daré un abrazo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui