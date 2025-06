¿Se molesta con Belinda? Yuri reacciona a su actuación en 'Mentiras, La Serie': "Qué vieja"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida cantante mexicana, Yuri, expresó su opinión al enterarse de que la también intérprete y actriz de origen español, Belinda, estaba interpretando algunos de sus temas más emblemáticos como parte de su participación en Mentiras, la serie. La denomina 'Jarocha', en entrevista para TV Azteca, acaba de confesar cual fue su más genuina reacción a su actuación, ¿acaso está molesta?

La jarocha compartió que uno de los momentos que más le sorprendió fue cuando supo que la cantante española daba voz a Detrás de mi ventana, uno de sus éxitos más representativos, por lo que externó que lejos de molestarle, le encantó ver dicha interpretación: "Me gusta, me gusta. Belinda tiene otra forma de cantar, tiene su propio estilo. Y la verdad, cuando me dijeron: 'Está cantando Detrás de mi ventana', yo dije: '¿Qué? ¿Y en mi tono? Ah, ¡qué vieja tan arriesgada!, de veras, ¡qué bárbara!'".

Aunque no ha visto la trama completa, la creadora de temas como Dame Un Beso, confesó en una entrevista para Venga la Alegría, que escuchó algunos fragmentos a través de videos que sus seguidores le enviaron por redes sociales, y quedó gratamente impresionada por el talento que está mostrando la intérprete de 'Daniela', en la serie: "Lo hace muy bien. Su estilo es diferente al mío, pero lo hace bien".

Si bien algunas personas en redes han cuestionado las versiones de la actriz de Bienvenidos Al Edén por el cambio en los tonos originales, la veracruzana se mostró conciliadora: "La verdad, muy bonita. Yo no la he podido ver. Ella no es mi amiga, es mi compañera de profesión. La he visto una o dos veces, pero me encantaría verla y decírselo cara a cara. A través de esto, espero que le hagan saber que el papel le quedó estupendo, actuó muy bonito".

La intérprete también elogió el camino artístico que la creadora de Egoísta forjó, subrayando su constancia y madurez profesional: "Ella siempre se cuida mucho. Es una persona que ha ido construyendo su carrera poco a poco, está subiendo escalones. Esto la ha dignificado mucho más todavía, porque demuestra que ella tiene su voz y que se defiende a su estilo". Finalmente, cuando se le pidió calificar el desempeño vocal de Belinda, Yuri no dudó en mostrar su aprobación con un toque de humor: "Sí, sí, cómo no, con mucho gusto... yo le pondría un 10.11", dijo entre carcajadas, dejando claro que quedó más que satisfecha con el resultado.

Es así como Yuri no solo respalda a una colega del medio artístico, sino que también reafirma su postura como una figura incluyente, respetuosa del talento emergente y abierta a que nuevas voces den vida a sus canciones más memorables.

Fuente: Tribuna del Yaqui