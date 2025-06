¿Calla a Alicia Villarreal? Arturo Carmona lanza contundente mensaje tras exhibir secretos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Arturo Carmona, acaba de dejar en claro que él ya no quiere enfocarse en el escándalo con Alicia Villarreal, y por ende, ante los medios de comunicación lanzó contundente mensaje, en el que expresa su profunda molesta al ser exhibidos sus secretos matrimoniales con la famosa cantante de rancheras, ¿acaso fue su manera de mandar a callarla?

En medio de la batalla legal por violencia doméstica que existe entre la denominada 'Güerita Consentida', y su aún esposo, el productor musical Cruz Martínez, Arturo se ha visto sumamente involucrado, pues además de que es exesposo de Alicia y padre de la mayor de sus hijos, Melenie Carmona, también es amigo cercano de Cruz, incluso se comenzó a decir que lo apoyaba, y hasta se revivió una entrevista en la que se confirmaría que también violentó a Villarreal.

Ante esto, el actor de Un Camino Hacía El Destino, en varias ocasiones ha dejado en claro que no está de acuerdo con la manera en la que se está manejando todo y como quieren exhibir cosas privadas, pero también ha respondido que jamás violentó a la intérprete de Ay Papacito: "No voy a dar detalles porque ya lo hablé en su momento, pero yo nunca la agredí. Yo nunca la golpeé, yo nunca nada de lo que se está diciendo. Eso lo puedo hasta jurar, sé quién soy, la persona que soy ahora

Ahora, en una entrevista para Venga la Alegría, Arturo al ser cuestionado una vez más sobre este tema tan polémico, salió a decir que a raíz de todo esto se ha enterado de muchas cosas, pero recalcó que él está en contra de que salgan del núcleo familiar toda información, en especial algo tan delicado como esto: "Sí, hay cosas, como les dije en alguna ocasión, hay verdades que se saben y unas que a lo mejor nunca se van a contar y otras que apenas me estoy enterando, entonces me atrevería a decir que las verdades familiares se deben quedar como tal, en la familia".

Carmona destacó que no está de acuerdo en dar entrevistas en las que se hable de dicha información, que es mejor dejar en privada entre las personas a las que solamente le competen este tipo de cosas, recalcando que por ello es que él no dirá nada de lo que sabe o de lo que no: "Publicarlas no estoy muy de acuerdo en eso, de por sí es muy manoseada a veces la información tan personal que prefiero mejor quedárnosla entre nosotros mismos".

Fuente: Tribuna del Yaqui