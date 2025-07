Poncho de Nigris arremete contra Julián Gil por coquetear con Marcela Mistral: "Don ver..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Poncho de Nigris está en medio de la polémica, debido a que se acaba de viralizar el video en el que arremete contra Julián Gil, acusándolo de ser un irrespetuoso con su esposa, e incluso se mofó al llamarlo "don ver...", cuando trató de defenderse, siendo una vez más puesto en su lugar por coquetear con Marcela Mistral, o al menos eso fue lo que externó el exparticipante de Guerreros 2020.

Hace un par de meses Poncho y Marcela comenzaron las grabaciones del reality show, Secretos de Parejas, en la que también estuvieron presentes otras tras parejas de celebridades, como Gil y Valeria Marín. Desde que comenzó a salir al aire los programas de esta primera temporada, el escándalo ha sido lo que más ha resonado de este proyecto, en especial el centro en la familia de Nigris por su confirmada crisis matrimonial.

Ahora, en el más reciente capítulo del reality, se puede ver el momento en el que Gil, durante una dinámica en la que simularon tener una cita romántica, él y la intérprete de No Sirvo Para Estar Sin Ti, comenzó a preguntar por Valí, lugar en el que se grabó, un lugar para parejas swingers, o sea que se intercambian con otras. Ante esto, Julián expuso ante el grupo la situación, despertando los celos del creador de La Cobra que se le fue a la yugular.

Muy molesto, el exhabitante de La Casa de los Famosos México primero, muy incrédulo cuestionó que si hablaba en serio y hasta lo llamó "puñetaz", y conforme hablaba Gil de que él solo lo dijo para bromear con Marcela porque se le veía muy tensa y no quería hacer bien la dinámica de simular que son pareja, Poncho exclamó "Yo puedo bromear, pero con mi mujer no se juega. Hay límites", afirmando que él no le faltó el respeto a Valeria, a lo que el actor de Televisa afirmó que él tampoco a Marcela, que fue un juego, momento en el que de Nigris lo llamó "don ver..." de forma burlona.

Cabe mencionar que esto ocurre en medio de la confirmada crisis matrimonial entre la presentadora regiomontana y el intérprete de Autogol, quien durante un live en su cuenta de TikTok, afirmó que sí están teniendo problemas, pero que eso no significa que están separados. "Claro que hay crisis. Pero eso no quiere decir que ya nos separamos. Lo que pasa es que, como todas las parejas, estamos enfrentando momentos duros. Y cuando hay hijos de por medio, se vuelve más complicado". Hasta el momento, Marcela no ha hablado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui