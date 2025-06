Marie Claire Harp terminaría con José Manuel Figueroa por infidelidad con Jenni de la Vega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Marie Claire Harp sí habría sido traicionada mientras que era una mujer comprometida con el reconocido actor y cantante, José Manuel Figueroa, pues se dice que ella habría decidido terminar su relación por infidelidad, ya que en una investigación a su ahora expareja, la presentadora venezolana habría descubierto que su ex tuvo coqueteos con Jenni de la Vega en una fiesta.

Harp y Figueroa, tras varios años de relación y haber estado comprometidos, a finales del 2024 confirmaron que decidieron separarse, y aseguraron que todo era en buenos términos y por cuestiones de que ya no se veían por lo absorbente de sus trabajos. Pero ahora, la presentadora de Bandamax y el intérprete de Callados fueron desmentidos, ya que una supuesta fuente cercana, ha revelado que todo fue a causa de una infidelidad del cantante.

Según la fuente misteriosa de TV Notas, José Manuel conoció a la exprometida de Eleazar Gómez en una fiesta por amigos en común en abril del 2024, y desde eso momento "está bien clavado con ella", que fue flechazo a primera vista, afirmando que él le ha pedido en muchas ocasiones que sean pareja, pero que es la actriz y presentadora la que se ha negado a darle el sí: "Hace su luchita para conquistarla. Se mensajean, salen juntos".

Tras esto, declaró que sí seguía de novio con la exhabitante de La Casa de los Famosos México, pero que ya tenían problemas en la relación, que eran intensos y él comenzó en esa fiesta en cortejar a Jenni, hecho del que se enteró Marie Claire y prefirió dar por terminado su compromiso: "Y fue ahí donde comenzó todo. En una fiesta, entre copa y copa, comenzaron los cariñitos y los besos. Por supuesto que supo lo que pasó esa noche. Investigó y se enteró de que José Manuel estuvo de coqueto con Jeni".

Pero, mientras que la fuente afirma que el hijo de Joan Sebastián y Jenni son amigos con beneficios, de la Vega ha decidido romper el silencio, y en TV Notas, negó rotundamente que tengan algo, que solamente se conocen y se han topada en varias ocasiones, y que cada que lo ve lo saluda, pero no está interesada en un romance por ahora: "Lo poco que lo he conocido es increíble, caballeroso, un hombre en toda la extensión de la palabra. Sabe cómo tratar a una mujer. Me cae súper bien. De repente nos saludamos. No es que busque una relación con nadie. Ahorita estoy enfocada en mí y en mi carrera".

Fuente: Tribuna del Yaqui