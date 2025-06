Andrew Garfield se encuentra en negociación para dar vida al CEO del filme 'Artificial'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Actualmente el reconocido actor Andrew Garfield se encuentra negociando respecto a la opción de poder interpretar al personaje Sam Altman, en la nueva película de Amazon MGM, el cual sería ejecutor de OpenAI y estará dirigida por el cineasta italiano Luca Guadagnino, conocido por algunos éxitos como Call Me by Your Name y Challengers. Esta promesa cinematográfica se centrará en el año 2023, en el cual sucederán una serie de acontecimientos bastante significativos.

Todo debido a que Sam fue retirado de su cargo para luego reincorporarse como líder de OpenAI, por lo que todo girara en torno a los que se vive dentro de la empresa y el impacto que tiene la inteligencia artificial en el entorno social. En cuanto al guion, se sabe que lo desarrolló Simon Rich, que es mejor conocido por su participación en trabajos como Miracle Workers, también se sabe que como productores se encuentran David Heyman y Jeffrey Clifford, mientras que aún se esta a la espera de saber si Jennifer Fox se incorporará a la producción.

La inteligencia artificial llega a la pantalla grande/Créditos: Internet

En lo relacionado con el elenco, se contempla tentativamente que será integrado por Monica Barbaro como Mira Marati, la directora de tecnología de la misma compañía y Yura Borison quien podría interpretar a Llya Sutskever, como parte de los fundadores de la organización. Una de las fechas que se tienen previstas para el inicio del rodaje es en el verano del presente año, y se estima que el estreno programado sea más tardar para el próximo año 2026.

Este no sería el primer papel que Andrew interpreta relacionado con la tecnología, pues dentro de los personajes que ha echo el actor a lo largo de su carrera se encuentra el de Eduardo Severin, como una de los cofundadores de Facebook, el cual por cierto fue uno de sus roles más destacados, además también estuvo en The Social Network y en filmes como Spider-Man dando vida a Peter Parker, por lo que la talla de sus interpretaciones pasadas es bastante grande.

Este proyecto representa una nueva alianza entre Guadagnino y Amazon MGM Studios, tras colaborar en Challengers y After the Hunt, protagonizada por Julia Roberts, Garfield y Ayo Edebiri, cuyo lanzamiento está previsto para octubre de 2025. Artificial apunta a convertirse en una de las producciones más relevantes en el cruce entre cine y tecnología. ¿Logrará Garfield encarnar con autenticidad a Altman? El público tendrá que esperar para averiguarlo.

Fuente: Tribuna / Agencia México