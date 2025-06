Meghan Markle enternece con VIDEO al bailar con el Príncipe Harry y a punto de dar a luz

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La polémica pareja, Meghan Markle y el Príncipe Harry, han vuelto a estar en boca de todos gracias a un tierno video, que ha desatado carcajadas y emoción en redes sociales. En la grabación, compartida en su perfil de Instagram, la pareja recrea el momento en que intentaban adelantar el parto de su hija Lilibet Diana, quien acaba de cumplir cuatro años, por lo que bailaron en el hospital, mientras que estaba a punto de dar a luz.

Con pasos de baile y un toque cómico, los duques de Sussex festejaron el cumpleaños de su pequeña, mostrando un lado cercano y divertido de su vida familiar. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor llegó al mundo el 4 de junio de 2021 en Santa Bárbara, California. Su nombre es un tributo a la Reina Isabel II, apodada 'Lilibet' por su círculo íntimo, y a la Princesa Diana, madre de Harry. Desde su llegada, la niña ha sido el eje central en la vida de sus padres, quienes han decidido mantenerla lejos del foco mediático, compartiendo únicamente imágenes seleccionadas en momentos especiales.

El romance entre Meghan y Harry comenzó en julio de 2016, luego de ser presentados por una amiga en común. Su relación avanzó rápidamente y, tras algunos meses de citas discretas, oficializaron su vínculo. En noviembre de 2017 anunciaron su compromiso y el 19 de mayo de 2018 contrajeron matrimonio en una ceremonia de alto perfil en el Castillo de Windsor. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más comentadas y controversiales de la familia real británica.

Meghan comparte fotos inéditas de Harry y Lilibeth. Instagram @meghan

En enero de 2020, Meghan y Harry sorprendieron al mundo al anunciar su decisión de abandonar sus funciones reales y mudarse a Estados Unidos. La pareja explicó que buscaban autonomía económica y mayor privacidad para su familia. Sin embargo, su salida de la Realeza vino acompañada de tensiones con la familia real, particularmente con el Príncipe William y el Rey Carlos III, de los cuales han afirmado que se portaron sumamente crueles y groseros con ambos.

Ya establecidos en California, los Sussex han construido una nueva etapa enfocada en proyectos propios y labores sociales. Meghan lanzó su marca de estilo de vida As Ever y su pódcast, Confessions of a Female Founder, mientras Harry se ha dedicado a iniciativas sobre salud mental y producción audiovisual.

Desde su renuncia a la monarquía, Meghan y Harry han estado involucrados en diversas controversias. Su entrevista con Oprah Winfrey en 2021 sacó a la luz tensiones con la familia real y denuncias de racismo. Además, Meghan ha sido blanco de críticas por romper protocolos reales y por su manejo con los medios. La pareja también ha enfrentado batallas legales, como el intento de Harry por mantener su esquema de seguridad en el Reino Unido.

Pese a los ataques, los Sussex han defendido su postura y siguen apostando por una vida lejos de la corona. El reciente video celebrando el cumpleaños de Lilibet refleja su enfoque familiar y alegre, alejándose del drama público para disfrutar momentos clave junto a sus hijos. En la actualidad, Meghan y Harry son padres de dos niños: Archie, nacido el 6 de mayo de 2019, y Lilibet. Residen en Montecito, California, donde han encontrado tranquilidad y privacidad. Aunque su vínculo con la familia real británica continúa siendo distante, los Sussex han dejado claro que quieren escribir su propio destino, lejos de las normas y estructuras tradicionales de la monarquía.

Fuente: Tribuna del Yaqui