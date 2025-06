Laura Bozzo se niega a perder ante Gabriel Soto e Irina Baeva; mete otro amparo a demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora peruana, Laura Bozzo, ha vuelto a pronunciarse sobre el proceso legal que enfrenta contra Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación, negándose a aceptar que perdió. Desde el pasado miércoles 4 de junio se ha declarado a los dos actores de Televisa los ganadores de la demanda y que la conductora deberá de pagar dos millones de pesos a los afectados.

La conductora de Laura En América, enfatizó que el litigio continúa y que no descarta presentar un recurso para impugnar el dictamen del juez, en dado caso de que su resolución le perjudique: "Él puede decir lo que quiera, ya hemos presentado un recurso de revisión y no es cosa juzgada. Entonces, así esta sentencia se diera, cosa que no, porque como me dicen mis abogados, es imposible, está en revisión, iría a un tribunal constitucional, porque viola la libertad de expresión".

La exparticipante de La Casa de los Famosos: All-Stars lamentó que constantemente se le cuestione sobre este asunto en lugar de enfocarse en otros aspectos de su carrera, y afirmó para Venga la Alegría que ella está feliz y tranquila con su vida y que no siente pena por lo que hizo y dijo: "Yo estoy muy tranquila, soy doctora en Derecho y no me preocupa para nada este tema. Me apena, ¿no? Porque hay tantas cosas bonitas de las que hablar y siempre termino cayendo en esto".

En su declaración, Bozzo hizo un llamado a los medios de comunicación para reflexionar sobre las implicaciones de su proceso, indicando que, a la postre, ellos también podrían verse afectados, al trabajar también para informar: "Ustedes como periodistas, reporteros y personas que trabajan en esto, si sale este precedente como jurisprudencia, el día de mañana cualquier cosa que se opine, dentro de un programa, porque yo estaba ejerciendo mi labor de periodista, yo no era Laura Bozzo, yo era la periodista de ese programa. Cualquiera de ustedes como periodistas que emitan una opinión, pues estarán sujetos a este tipo de cosas".

Y para concluir el tema, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy sentenció: "Yo no di mi opinión libremente, era parte de un programa de televisión, que acá la ley es clarísima, porque no hay delito de opinión". Mientras el asunto legal sigue, Laura Bozzo mantiene su posición y cuestiona las implicaciones que este caso podría tener para el periodismo y el discurso libre.

