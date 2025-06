VIDEO: Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal por compararlo con Cruz Martínez

Guaymas, Sonora.- El actor Arturo Carmona respondió a las recientes declaraciones de su exesposa, Alicia Villarreal, quien sugirió que la colaboración profesional entre Carmona y su todavía esposo, Cruz Martínez, se debe a una supuesta similitud entre ambos. Y es que cabe recordar que la cantante mantienen actualmente un pleito legal con Cruz, a quien acusó de violencia intrafamiliar y otros delitos.

"Son iguales, se juntan porque son iguales. Uno, porque se deja manipular y al otro le gusta tener el control. Que se junten y hagan sus cosas, eso no tiene nada que ver conmigo", afirmó Alicia en una entrevista. Estas palabras motivaron a Carmona a romper el silencio, a pesar de haber declarado previamente que se mantendría al margen del conflicto familiar y legal que existe entre Villarreal y Martínez.

Inicialmente, el actor replicó con ironía ante las cámaras de ¡Siéntese quien pueda!: "Sí, los dos somos iguales de talentosos". Sin embargo, adoptando un tono más serio, el empresario añadió: "Mira, más que dolerme, sí me sacan un poco de base. Lo que ella y yo vivimos fue hace muchos años, pero como bien dices, tenemos a nuestra hija y debemos abogar y ver por ella para siempre, por el resto de nuestras vidas".

Posteriormente, Carmona enfatizó que se encuentra sereno sobre la labor de Alicia como progenitora, dado que es su única preocupación en toda la polémica que envuelve a su expareja y su actual socio.

Yo estoy tranquilo porque es una excelente mamá. Sí me saco un poco de base porque pues bueno, yo no estoy dentro de ese problema. Como dije muchas veces, no es que no me importe, pero sí estoy al pendiente de lo que pase con mi hija, y es algo que no puedo sentirme como que no pasa nada, ¿no?", indicó.