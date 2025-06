Melenie Carmona sorprende con inesperado cambio físico tras someterse a tratamiento estético

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante en ascenso, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió con sus seguidores en redes sociales el resultado de su rutina de entrenamiento en el gimnasio, a casi cinco meses de haberse realizado un procedimiento estético. La joven tras someterse a la cirugía para definir su figura, en el pasado mencionó que se sentía feliz de los resultados, y ahora los presume.

La cantante de 26 años publicó en sus historias de Instagram una fotografía tomada frente al espejo de un elevador, donde luce un conjunto deportivo en tono rojo vino y un top blanco que resalta su abdomen definido, junto al mensaje: "Tarde, pero se entrenó". En abril pasado, la exintegrante del programa Juego de Voces se sinceró con sus fanáticos y reveló que decidió someterse a una liposucción bajo la atención del doctor Gerardo Lelevier en Culiacán.

En ese momento se estaba comenzando el proceso legal entre su madre y padrastro, Cruz Martínez, por lo que en un video en su cuenta de TikTok, aclaró que tenía tiempo queriendo mostrar los resultados, pero por todo lo que pasó se retrasó: "Les tengo que contar, quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento. Me operé el 7 de enero, me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude. Luego llegué a Monterrey y debido a ciertas situaciones no pude subir el video".

Aunque su transformación es evidente, Carmona ha sido transparente sobre los efectos físicos y emocionales que suelen pasarse por alto tras este tipo de intervención. En un breve video de sus historias, respondió preguntas sobre su recuperación, señalando que el proceso puede extenderse de seis a doce meses: "Siento que eso nadie lo cuenta, pero es un tema de dismorfia corporal porque de repente te levantas bien, te levantas desinflamada y de repente muy inflamada y es un show".

Es así como Melenie Carmona ha mostrado una faceta transparente y cercana a sus fans sobre su determinación para lucir en forma, en medio de la controversia que enfrenta su mamá, la exvocalista de Grupo Límite, en la que incluso se ha visto envuelto su padre, Arturo Carmona, por ser socio de Cruz Martínez. El actor de Televisa se ha negado a renunciar a laboral con el productor musical por este escándalo.

