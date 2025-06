Perdió visión: Angélica María sufre accidente en concierto y en 'VLA' hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Angélica María, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la cual no dudo en hacer una dura confesión, sobre una afección en su estado de salud, que por desgracia la hizo perder visión de manera parcial en ambos ojos, lo cual ocasionó que sufriera un accidente en concierto, mientras que estaba en el escenario frente a miles de asistentes.

Pese a sus 80 años de edad, la actriz de melodramas como La Fea Más Bella, sigue vigente en el mundo del espectáculo, incluso como cantante sobre el escenario, dando conciertos especiales, a sea para el Día de las Madres, o programados por su gira por todo México, que ha sido un completo éxito. Sin embargo, en el último par de años, Angélica ha tenido varias caídas que pese a que no resultaron en nada grave, sí preocuparon a sus fans.

Durante una entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, María declaró que ella sufría de cataratas, y con gran sentido del humor, señaló que es cuestiones de su juventud inevitables, pero, que ella no había notado hasta esas caídas, que para ella fueron más una bendición: "Y más que yo que tenía cataratas, porque ya ves con la juventud te salen cataratas, entonces ya no veía yo. Yo no me había dado cuenta que no veía para abajo, no me había dado cuenta, pero ahí ya me di cuenta y me las quite".

La intérprete de Eddy Eddy, declaró que al inicio sí se preocupó y fue al médico para hacerse un chequeo completo, y ahí fue donde salieron las cataratas, y ella fue con el cirujano oculista para pedirle que se las quite, y todo quedó bien, por lo que sigue en sus shows como de costumbre y sin contratiempos: "Sí porque fui por el doctor, y le dije 'Tengo unas cataratas brutas, pues quítemelas, por favor', y pues me las quitó y ya veo para abajo".

Sobre el porque no se retira, Angélica declaró que su hija, Angélica Vale, y los dos nietos que le ha dado, son su vida y su motor para seguir adelante, y mantenerse sobre esos escenarios, además de todo el público que lo ve como su familia, y el amor a su profesión por más de cinco décadas: "Son mi vida, ellos tres, mi hija y ellos dos son mi vida, afortunadamente son mi vida y tengo un cacho aquí para mi trabajo y mi público que son mi familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui