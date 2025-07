¿Candela Márquez, insoportable? Alejandro Sanz viviría 'tortura' por la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el caso de Ivet Playà no es lo único que tiene al cantante español, Alejandro Sanz, con el esrés por los cielos, ya que se acaba de afirmar que vive una tortura amorosa al lado de su actual pareja, Candela Márquez, a causa de que ella tendría demasiadas inseguridades que supuestamente no dejarían que la relación avance y el tema de Shakira los fracturó demasiado, ¿acaso la actriz de Televisa sí es insoportable?

Como se sabe, después de que lanzara el tema Bésame, a dueto con la reconocida cantante colombiana, se armó tremendo escándalo por Márquez, ya que la joven actriz de melodramas dejó de seguir a él y a la creadora de Copa Vacía, por lo que se comenzó a especular que le habría sido infiel con la tan querida barranquillera, lo que les costó una serie de hate a las tres partes y muchas especulaciones.

Ahora, una presunta amiga de la actriz de Un Camino Hacía El Destino, acaba de brindar entrevista a TV Notas, en la que declaró que ama a su amiga, pero tiene "reacciones muy impulsivas", que a veces le cuesta amistades y amores, pues no piensa las cosas y solo actúa, para después arrepentirse, tomando de ejemplo lo que pasó con el tema de la intérprete de Las de la Intuición: "Ahora está sumamente arrepentida. Y con justa razón. Su reacción fue la más boba".

Ante esto, quiso asegurar que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, es una mujer muy buena, pero que a veces es "berrinchuda y caprichosa", y ahora, esto le ha costado que casi pierda a Sanz, asegurando que Alex quedó "muy sacado de onda" con las actitudes y acciones de Márquez, por lo que él se distanció de ella, que no terminaron, pero que su relación tambalea: "No sé cómo explicarlo. Digamos que ella es la que hace su lucha para no llegar al truene definitivo. Alejandro quedó sorprendido por todo lo que hizo. De cierta manera, las dudas comenzaron a bombardear su mente".

Según la fuente, el intérprete de Desde Cuando admira a Candela por su talento, por su belleza y adora que sea tan amorosa, pero que sus inseguridades lo sacan mucho de onda y le pidió ese tiempo para pensar bien las cosas, pero que Márquez supuestamente estaría de tóxica insistiendo en regresar, sin respetarlo: "Le insiste mucho. Bajita la mano, no lo deja ni respirar. Le manda mensajes, le llama y lo busca a cada rato. Se ha vuelto muy tóxica y desesperada por recuperarlo. Ella es quien pone más de su parte. Solo que no ha sabido dar el espacio que él necesita".

Alejandro aún la ama. Sin embargo, él ya no está para ese tipo de escenas. Es un hombre maduro que quiere a una mujer segura de sí misma. Tiene la cabeza muy aturdida de pensar en su nueva canción con Shakira, los cambios de personalidad de Candela y, para colmo, el rumor que han sacado los medios que supuestamente relacionan a Márquez con Ivet (Playà). Según dicen, ella está detrás de todo el caso", agregó.

Fuente: Tribuna del Yaqui