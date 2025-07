Daniel Gruener, exesposo de Susana Zabaleta, impacta al hablar de romance con Ricardo Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor mexicano, Daniel Gruener, que fue esposo y es el padre de los hijos de Susana Zabaleta, recientemente impactó a Imagen TV, cuando en una entrevista ante sus cámaras, por primera vez en un año, habló del romance que hay entre la querida actriz de Televisa y cantante, con el tan famosos comediante y empresario mexicano, Ricardo Pérez, que además es 30 años menor.

Hace un par de días que Matías Gruener, el menor de los dos hijos que comparte con Zabaleta, estrenó su primer álbum musical denominado Lazos rojos, por lo cual, los exesposos se toparon en el evento y por primera vez, Daniel y Ricardo se toparon de manera pública, lo que evidentemente generó mucha curiosidad por los seguidores de los tres artistas. Todos buscaron hablar de temas que no fuera Matías.

Pero, dada a la insistencia del público por hablar de temer personales, Daniel para De Primera Mano, respondió que este momento como padres es inevitable, por lo que desde hace 11 años, cuando decidieron separarse, siempre han tenido comunicación cordial por el bien de sus hijos en común: "Como decía Susana, intentamos estar lo más cerca posible, hasta donde Elisabetha y Matías nos lo permiten. Lo demás es acompañarlos a la distancia y disfrutar de sus sueños, de sus logros, y ahora nos toca estar de este lado, viendo cómo van dando sus primeros pasos".

El productor de Morirse en Domingo declaró que siempre ha sido un hombre de familia y por eso siempre ha priorizado el tener una buena relación con Susana, y ahora la considera parte de su familia, y por eso es que siguen siendo cercanos y van a apoyarse en todo momento: "Siempre hemos tenido buena relación en todo momento. Somos familia y nos hemos mantenido muy cercanos, y creo que de eso se trata la familia".

Siendo más claro con el tema de la relación con el co creador de La Cotorrisa, Daniel declaró que él es feliz viendo que Susana sea feliz, que le da gusto genuino que ella esté viviendo un amor que se merece: "La veo contenta, tanto a ella como a Ricardo, y eso a mí me da mucho gusto, la verdad. Yo creo que ella se merece eso y más". Sobre las críticas por sus 30 años de diferencia en edades, Gruener dejó en claro que no le interesan y no les presta atención: "Nada, no hay nada que opinar. Me parecen irrelevantes".

Fuente: Tribuna del Yaqui