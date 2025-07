Lalo Salazar rompe el silencio y confiesa si Laura Flores lo quiso "matar" con un cuchillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el periodista mexicano, Lalo Salazar, salió de su ámbito, detrás de las cámaras y al fin rompió el silencio de su tan polémica separación, de la reconocida actriz de melodramas y presentadora de TV, Laura Flores, aclarando si es verdad que lo quiso "matar" en medio de una crisis de salud y lo persiguió con un cuchillo en mano.

Después de confesar su separación, la actriz de Gotita de Amor, dijo que Salazar la abandonó porque tiene una enfermedad incurable que a veces la pone muy nerviosa y fuera de sí, pues se la baja el azúcar y eso hace que se ponga mal y en esa ocasión ella perdió los estribos y le grito, lo que considera que lo asustó, ya que después de eso, asegura que solo se fue, la bloqueó y ya no supo más de él.

Pero, pese a que Laura afirmó que fue cosa de solo alzar la voz y luego se disculpó, la presentadora Martha Figueroa declaró todo lo contrario, señalando que fue algo muy violento y que ella se "puso como loca" y que "lo persiguió con un cuchillo así como de 'te voy a matar'". Flores ya ha negado esto de manera rotunda y hasta ha comenzado un proceso legal en contra de la presentadora del programa Hoy por difamación.

Ahora, en medio de esta serie de dimes y diretes entre Laura y la presentadora de Con Permiso, Lalo al fin decidió hablar y en su declaración fue muy claro al asegurar que él quiere mucho a la actriz y aprendió mucho a su lado, y que claro que él también quedó muy triste después de acabar el romance: "Se acabó, pero la quiero mucho. Aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona, una gran profesional. Como en todo, cuando se acaba, uno se pone triste. Pero yo estoy seguro que le va a ir muy bien y yo espero que a mí también".

Sobre el hecho de sí él dejó a la villana de Un Refugio Para El Amor, Lalo aseguró que ambos tomaron la decisión como adultos, y sobre la persecución como si estuviera en el filme de Viernes 13, el excorresponsal de guerra señaló que eso no pasó, incluso se río al escuchar este cuestionamiento, y se despidió de sus colegas con cordialidad: "Los dos llegamos a un acuerdo. No, no, no, eso es mentira. Nada de eso. Pero sí, decirle a Laurita que aprendí mucho con ella".

