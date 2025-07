Actriz del 'Chavo del 8' se lanza contra Florinda Meza: "Se va a morir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, el nombre de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ha estado envuelto en críticas tras críticas. ¿La razón? El estreno de la serie Sin querer queriendo, en la que los hijos del difunto ‘Chespirito’ han contado cómo fue la vida de su padre a manera de rendirle homenaje; sin embargo, un pequeño detalle ha saltado a la vista, y es que algunas cuestiones incómodas de la vida del actor y productor han comenzado a salir a la luz.

Para nadie es indiferente el hecho de cómo surgió la relación de Florinda Meza y Gómez Bolaños en los foros de El Chavo del 8, algo que en teoría no sería tan duramente juzgado si ‘Chespirito’ no hubiera estado casado y con seis hijos. Dicho tema es el que se expone sin tapujos en la propia serie de MAX. Es bajo este contexto que una actriz que trabajó de cerca con la pareja salió a hablar, y se trata de Rosita Bouchot, quien dio vida al personaje de ‘Paty’ durante una temporada.

Todo ocurrió en una entrevista para Sale el Sol, donde Bouchot contó que Florinda Meza habría sido una persona que se dejó vencer por la ambición, así como también puso en duda que, en la actualidad, fuera feliz. Por otro lado, resaltó que habría tenido un comportamiento egoísta, pues no le importó andar “pisoteando a quien fuera” hasta llegar a la cima: “Ella estuvo alimentando toda la vida ‘el yo soy, yo soy, y no me importan los demás’”, sentenció la actriz.

“Florinda tenía el tacto de elefante. Ella no se da cuenta, ella así habla. Así se va a morir, no va a cambiar, no va a reconocer. Ella es así, se está hundiendo”, sentenció.

Quieren quitar el monumento de Florinda Meza: “La estatua de la vergüenza”

En medio de este descontento en contra de la actriz, una usuaria llamada Diana convocó a la ciudadanía de Zacatecas, a través de Facebook, para asistir a un evento el próximo 24 de julio a las 19:00 horas, en la plaza principal de Juchipila, para retirar la estatua de Florinda Meza, argumentando que se trataría de un monumento a la deshonra: “Ya estuvo suavicremas que están quemando nuestro pueblo, vamos a quitar la escultura de la vergüenza”, sentenció la internauta.

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 17 mil reacciones, pero según reportes, únicamente dos mil han confirmado asistencia. Cabe señalar que Florinda Meza no ha hecho ninguna declaración al respecto, aunque sí ha emitido algunos comentarios en los que aclara que la bioserie de su difunto marido no representa cómo fue su relación en realidad, aunque esto de nada le ha servido, pues todo parece indicar que las críticas no se van a detener.

