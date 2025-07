¿Culpa a Rafa Polinesio? Carlos Quirarte denuncia que recibe amenazas de muerte por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Carlos Quirarte, recientemente brindó una entrevista en la que se ha sincerado sobre sus problemas en reality de TV Azteca, incluso durante su conversación con la revista, denunció que recibe amenazas de muerte por parte de varios de los seguidores del conocido influencer, Rafa Polinesio, destacando que es por un motivo "ridículo", ¿acaso culpa al influencer?

Quirarte es uno de los integrantes de MasterChef Celebrity Generaciones, y en los últimos días ha dado mucho de que hablar, pues ha sido punto clave en la salida de dos compañeros, como Rafa y Plutarco de Haza. Por ello, en TV Notas ha roto el silencio sobre ambas polémicas que lo han hecho acreedor de hate: "Nunca había estado en un reality show. He movido las fichas como Dios me lo ha dado a entender. Me gusta cocinar, pero jamás lo he practicado de forma profesional. Mi estrategia ha sido ponerles atención a los chefs. Es mucha presión psicológica".

Al hablar sobre Plutarco, el expresentador de Sale el Sol, declaró que su supuesta rivalidad no fue entre ellos, sino que en la cocina es un todos contra todos, y que hay muchas cosas que no se ven porque muchos de los integrantes se cuidan más que todos, pero que al final todo es parte del espectáculo: "La rivalidad entre los dos se dio porque Plutarco decía que yo era un competidor fuerte por vencer. Lo comentamos en los primeros capítulos. Por eso jugábamos pensando: ‘A ver quién se va primero’. Al final buscamos el primer lugar. Quién diga lo contrario miente".

Quirarte declara que el programa es individual ya que solo llega a ganar, afirmando que al inicio sí hay como equipos, para apoyarse, pero que al final del día el juego es ganar, es pasar al siguiente programa y cuando le tocó competir contra Bárbara Torres y Plutarco ese era el objetivo, ganar, afirmando que jamás hubo mala ley entre ambos: "La gente descontextualizó la supuesta rivalidad que surgió dentro del programa. El público tiene a sus favoritos y eso lo acepta. Después de su salida hemos estado en contacto y lo único que hicimos fue divertirnos. Estimo mucho a Plutarco".

De la misma manera, señaló que le pasa lo mismo con Rafa que ya en el pasado trató de triunfar en Exatlón México, pero que en este caso, el público se le ha ido completamente encima, y tiene que decir que no le gusta la falta de respeto que están teniendo en su contra, ya que él siempre es respetuoso y no busca dañar a nadie: "Me han llegado amenazas de muerte y en las que dicen que quieren terminar con mi carrera. Todo por la frustración de que su ídolo no llegó hasta donde ellos imaginaron. Buscan culpables. Soy participante y no juez. Yo no saco ni quito a nadie".

Finalmente, el presentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, declaró que no se toma nada personal, porque entiende de cierta manera la frustración de los fans, y más porque él al poner ese caldo de puchero fue clave en la salida, pero destaca que Rafa no está molesto y ambos supieron llevar bien la competencia y están en buenos términos: "Intentan amedrentar psicológicamente a quien no les cae bien. Obvio estoy alerta en todo momento. No me arrepiento de nada. Al final cada uno es responsable de sus decisiones. Yo, con Rafa (Polinesio), estoy muy bien".

