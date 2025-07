"Me abrí la cabeza": Conductora de 'Hoy' se accidenta en Praga; es hospitalizada de urgencia

Comparta este artículo

Praga, República Checa.- La reconocida presentadora del programa Hoy y periodista, Shanik Berman, recientemente aprovechó las vacaciones de verano para pasarla con su única hija y sus hermosas nietas por las calle de Praga, sin embargo, lo que parecía ser un mágico encuentro con sus raíces, se volvió un caos, ya que sufrió fuerte accidente en uno de los centros turísticos, por lo que fue hospitalizada de urgencia.

A través de su cuenta de Instagram, Berman ha compartido videos cortos de lo que ha sido su regreso a Praga, que anteriormente era Checoslovaquia, lugar de nacimiento de sus ya finados padres. En esos videos ha compartido mensajes como que para ella ese lugar era un cuento de hadas, y que sus nietas eran las hadas que ahora complementan su belleza, enterneciendo a sus miles de seguidores en las redes sociales.

Pero, mientras que se encontraba pasando momentos familiares, las cosas se tornaron un poco tristes y de mucha angustia, debido a que la exhabitante de La Casa de los Famosos México se accidentó, cuando estaba en la torre del Puente de Carlos, pues mientras que estaba en las escaleras, tuvo un tropezón y terminó por caer de estas, despertando la preocupación de su hija y de sus nietas que estaban con ella.

Shanik presume viaje por Praga. Instagram @shanikberman

Fue la propia presentadora de Televisa la que reveló esta caída, señalando que después de esa fuerte caída, sí se lastimó, ya que terminó con la cabeza abierta y un esguince en su pie, pero demostró que pese a esto no ha perdido su sentido del humor y bromeó sobre la situación: "Me caí de las escaleras de la torre del Puente de Carlos en Praga y me abrí la cabeza y me esguince el pie, con lo cual acabé en ambulancia y ahora pienso menos y cojeo feo".

Hasta el momento, se sabe que Berman se encuentra en perfecto estado de salud, tomando en cuenta este accidente, y que no se encuentra en riesgo, sin embargo, la presentadora no ha dejado ver su proceso de curación, pero se espera que pronto dé más actualizaciones sobre su actual estado de salud.

