Sin tapujos, Pepe Aguilar expone a sus tres descendientes: "Hijos de la fregada"

Ciudad de México.- A pesar de las constantes críticas que le han llovido al afamado clan de la música regional mexicana, Pepe Aguilar ha procurado mantener su buen humor, hecho que presumió a través de una entrevista en la que se expresó de manera cómica sobre sus hijos, dejando en claro que, sin importar el tiempo que pase, ellos procuran mantenerse lo más cerca de él, pese a que el verdadero deseo del charro es que le den su espacio, aunque posteriormente aclaró que todo se trataba de una broma.

Todo ocurrió durante una entrevista con el medio Info7Mty en la que contó que, conforme pasan los años, más consciente se vuelve de lo frágil que es la vida y de las cosas que son realmente importantes. El famoso cantante de Destilando Amor contó que estaría dispuesto a cambiar su fortuna con tal de poder pasar una hora junto a su padre, Antonio Aguilar. Asimismo, señaló que son cosas de las que fue consciente conforme fue ganando edad.

Pepe Aguilar habla sobre sus hijos en entrevista

Posteriormente, la celebridad habló respecto a sus tres hijos, argumentando que no se los podía quitar “de encima”, dado que la unión familiar se mantiene, pese a que cada uno vive en sitios distintos. Según lo expresado por Pepe, su hija mayor, Aneliz, se irá a vivir con su prometido a McAllen, mientras que Ángela Aguilar y Christian Nodal viven apenas a siete minutos de distancia de la residencia familiar, por lo que también la ven “seguido”.

Por otro lado, Leonardo Aguilar se encuentra a tan solo 20 minutos de distancia, por lo que también se mantiene en contacto frecuente con él: “Sí, no me los puedo quitar de encima a mis hijos, caray. Por más que intento, no se van los gü…, ahí se quedan”. Es bajo este contexto que Pepe Aguilar recordó una filosofía que su padre le dejó muy marcada, respecto a que los hijos podrían llegar a tornarse fastidiosos con la edad.

“Decía mi papá, y ahora lo entiendo, decía: ‘Cuando los hijos están chiquitos, como de 8 o 10 años, son hermosos, te los quieres comer. Y cuando ya crecen, te arrepientes de no habértelos comido a los hijos de la fregada’. No te creas, amo a mis hijos. Cada quien, a esta vida se viene a aprender”.

Finalmente, el artista habló un poco acerca de las críticas que suelen inundar a su familia, pues de manera regular son atacados en redes sociales, a lo que él respondió que los medios digitales no le aportan ganancias económicas, a diferencia de su trabajo en la música, por lo que trata de no prestar demasiada atención a los malos comentarios de sus haters: “Yo vivo de dar lo mejor que tengo y lo más honrado y honesto musicalmente hablando”, sentenció el famoso.

