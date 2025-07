Ex de Claudia Martín le manda un contundente mensaje tras su boda con galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Hugo Catalán, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que decidió romper el silencio sobre la nueva vida de su expareja, la querida actriz de melodramas, Claudia Martín, a la cual optó por mandarle un contundente mensaje, a tan solo un par de semanas de su boda con Carlos Said, un guapo galán de novelas de Televisa.

Catalán y Martín, confirmaron su relación sentimental solo un par de meses de que el ex de Claudia, Andrés Tovar, se casó con Maite Perroni, durando poco más de un año, hasta que a mediados del 2024, confirmaron su separación sentimental sin entrar en detalles. Ambos actores, rehicieron su vida, Hugo con Karenina Ivankovic, con la cual se comprometió el día que su ex se casó con Carlos, y actualmente viven en la dulce espera de su primer bebé en común.

Ahora, al ser captado por las cámaras del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, Hugo respondió contundente a la boda de la actriz de Los Ricos También Llora, enviándole como mensaje que solo desea que viva su vida en paz y feliz, destacando que se alegra de que haya encontrado al hombre de su vida: "Yo simplemente le deseo lo mejor, me da mucho gusto en verdad, yo también me comprometí, y cada quién está haciendo su vida y eso está super bien, o sea, los caminos se separan, pero es para que te vaya bien, no para desearle el mal a nadie".

Somos adultos, somos personas buenas, y pues le deseamos lo mejor a las personas que pasaron por nuestro pasado", agregó sobre el enlace de Carlos y Claudia.

El actor de Fuego Ardiente, declaró que él con su actual pareja se siente como nunca antes con nadie, ya que afirma que se complementan de una manera única, que piensan muy similar de al vida, que tienen metas muy en común y que suelen terminar las frases del otro de manera inconsciente: "Creo que sí somos de almas gemelas, ella es argentina, yo soy de aquí y tuvieron que pasar muchas cosas para que nos juntaran en tiempo y espacio, y cuando nos juntamos es de '¿dónde haz estado en toda mi vida?'. Hay una conexión tremenda".

Finalmente, al hablar de su boda con Karenina, señalando que es muy posible que a inicios del 2026 podrían darse el sí aceptó en en la playa, pero que por el momento no tienen una idea muy clara, solo más o menos la fecha en la que desean unir sus vidas en matrimonio: "Me gustaría que fuera algo íntimo, todavía no hemos decidido, como ella tiene familia por todas partes sale caro, ya una boda es super cara. Yo creo que nos encanta Puerto Escondido, por lo que puede que nos hagamos una boda en la playa a principios del otro año".

