¿Quiere ser madre? Marimar Vega sorprende a hablar sobre la maternidad: "Congelé óvulos"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Marimar Vega, ha compartido públicamente uno de los temas más íntimos y trascendentales de su existencia: la elección consciente de no convertirse en madre. La actriz reveló que, junto a su pareja Jerónimo, han tomado la determinación de no tener hijos, pese a que congeló óvulos: "Sí, decidimos que ya no queremos ser papás, por lo menos en esta vida, a esta edad, en este momento de nuestras vidas".

La intérprete reconoció en entrevista para Ventaneando que no fue una resolución sencilla, especialmente por las expectativas sociales que giran en torno a la maternidad: "Sí, una decisión difícil porque es muy importante. Sobre todo, porque toda la vida estás oyendo que es lo mejor del mundo, entonces tienes que decidir que te vas a perder lo mejor del mundo. Pero creo que tiene que ser una decisión muy personal".

Vega compartió que, previo a este veredicto, recurrió a una alternativa pensando en la posibilidad de tener descendencia en el futuro y por eso es que congeló sus óvulo, consciente de que podría haber cambiado de decisión y tal vez ahora querría ser madre, pese a que no fue el caso: "Yo congelé óvulos, congelé óvulos a mis 35 años cuando me divorcié. Sí, yo soy muy precavida. Pero ya pensé todo y ahora no voy a ser mamá porque no me quiero arrepentir".

Aun así, la actriz de Un Refugio Para El Amor, afirmó sentirse en paz con su elección: "Hoy está tomado, espero no arrepentirme. Y si me arrepiento, pues será muy tarde y tendré que vivir el duelo, pero no creo que pase". Ante la pregunta directa sobre si llegó a considerar el tema de la adopción como alternativa, la actriz fue contundente, y reiteró que, más que la gestación, otro motivo prevaleció en su decreto.

No, porque la decisión… No. Hay muchas opciones. Por eso cuando lo dije, luego hay gente que ponía abajo: '¿Por qué no dices que no pudiste?'. Si no hubiera podido también lo hubiera dicho. Pero hay muchísimas opciones; cuando uno decide ya no experimentar todas esas opciones es porque lo que no quieres hacer es ser mamá", aclaró.

Con sus palabras, la intérprete de 41 años dio pie a una reflexión sobre el derecho de las mujeres a ser libres en cuanto al asunto de la concepción, subrayando la relevancia de hacerlo desde la honestidad y no bajo la presión de normas impuestas por la sociedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui