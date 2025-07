"Ya no aguantaba": Yuri se sincera y confiesa va a terapia por terrible herida del pasado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Yuri, atraviesa uno de los momentos más introspectivos de su carrera. En entrevista con Venga la Alegría, la veracruzana compartió que el proceso creativo y emocional detrás de su reciente tour, Icónica, ha removido heridas del pasado que creía ya sanadas, al punto de necesitar ayuda profesional, confesando que se encuentra en terapia para volver a sanar, pues "ya no aguantaba".

La intérprete de temas como Dame Un Beso, reveló que en su tour ha revivido muchas cosas de su pasado, por lo que toma terapia con la esposa de su pastor, y siendo completamente sincera con el público y los periodistas, la actriz declaró que los recuerdos golpean fuerte: "Todavía estoy en terapia por Icónica. O sea, hay cosas que todavía no he arreglado por la gira. El otro día mi terapeuta, que es la esposa de mi pastor, me estaba terapiando por teléfono porque no aguantaba yo de algunos recuerdos que me trajo una Yuri".

La artista, con la voz entrecortada al exponer de manera tan abierta sus emociones, relató que, en medio de un ensayo, se vio superada por la tristeza al revivir etapas difíciles de su vida personal, como su divorcio de su primer esposo: "Tuve que parar mi ensayo e ir a terapia. Me vino mucha tristeza, mucha tristeza el recordar esa Yuri. Aunque tú puedes ver a Fernando y yo lo he saludado, no hemos arreglado cosas, no se han cerrado ciclos".

Para la intérprete de Detrás de mi ventana, usar el vestuario de épocas pasadas o reencontrarse con las canciones que marcaron distintos momentos de su trayectoria ha sido un viaje emocional profundo: "Me salen manchas porque me estoy acordando de esas Yuris, porque estoy trayendo esas Yuris al presente. Ponerme el vestuario que usé en aquella época... tiene emociones, tiene energías".

La estrella de talla internacional también reflexionó sobre cómo este proceso puede ser parte de un plan mayor: "Definitivamente, también yo creo que Dios está permitiendo esto en mi vida para sanarme. Muchas cosas que yo pensaba que ya estaban saneadas y no están saneadas". La intérprete de El Apagón reconoce que no ha sido fácil enfrentar los recuerdos, pero destaca que las consultas psicológicas se han convertido en una herramienta fundamental para afrontar esta delicada etapa de su existencia.

Estoy yendo a terapia, obviamente poco a poco, porque sí me dan ansiedades. Si no aguanto el dolor, dame chance... me voy, respiro y ya que me siento bien, regreso. Porque me da ganas de llorar, me dan ganas de gritar, hay veces que me da coraje, hay veces que me da angustia, hay veces que es dolor", detalló.

Consciente del estigma que aún existe sobre la salud mental, Yuri dejó un poderoso mensaje: "Mucha gente no quiere ir a terapia porque tienen que abrir la cloaca. Y cuando tú abres la cloaca, ¿qué sale en una cloaca?... La sanidad, la terapia es de valientes". Sin temor al qué dirán, es como Yuri ha revelado que sus más recientes shows no solo representan un recorrido musical por los grandes éxitos, sino también un camino íntimo hacia su propia reconstrucción emocional.

