Alfredo Adame explota al escuchar preguntas de su hijo: "No estés chin..."

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Alfredo Adame es una de las celebridades más polémicas del medio del espectáculo mexicano, ya sea por sus francas y radicales posturas sobre otros famosos (como su pleito con la conductora de Hoy, Andrea Legarreta) o por las peleas callejeras en las que se ha visto envuelto en más de una ocasión. Por ello, ya no resulta extraño cada vez que el expresentador del matutino de Televisa da de qué hablar.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada de este lunes 21 de julio, cuando trascendió una entrevista en la que la celebridad de Cuando me enamoro arremetió contra la prensa, luego de que un reportero le hiciera una pregunta incómoda relacionada con su hijo, con quien presuntamente mantiene una mala relación desde que el joven admitiera públicamente que pertenece a la comunidad LGBTQ+.

Todo sucedió al finalizar una entrevista enfocada en sus planes románticos con Marcela Iglesias, alias 'La Barbie Humana', con quien fue visto en las calles de Beverly Hills en una aparente cita. Adame respondió que, aunque su relación con ella va más allá de una amistad, la realidad es que no tienen pensado formalizar nada, ya que ambos acordaron simplemente disfrutar el momento y ser socios de negocios.

Adame detalló que a la influencer “le encanta el business y funciona a las mismas revoluciones” que él, por lo que pueden pasar un buen rato juntos. Sin embargo, descartó la idea del matrimonio o tener hijos, dejando en claro que si las cosas no salen bien con la famosa, no descarta seguir trabajando con ella: “Si no, seguimos siendo socios porque nos encontramos dos almas gemelas. Yo soy igual. Me gusta ser productivo, ser creativo, ganar dinero, ser emprendedor y echarle ganas”.

Alfredo Adame explota contra reportero tras escuchar pregunta sobre su hijo

Sin embargo, las cosas tomaron un giro violento cuando Adame fue cuestionado sobre cómo van las cosas con su hijo, Sebastián, con quien, es bien sabido, no mantiene la mejor relación. Ante ello, el eterno rival de Carlos Trejo no dudó en responder de manera tajante contra el reportero: “Ay, cab..., ¿qué no sabes cómo están las cosas? No estés jodiendo con esas preguntas. No jodas con esas preguntas, ya te lo dije, no estés chin... con esas preguntas. Lo has escuchado 10 veces, cab..., no me vuelvas a preguntar esas pend... Me molesta que me lo preguntes porque ya lo dije 20 veces”.

