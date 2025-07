Facundo hizo indecorosa propuesta al aire a actriz de Televisa y así reaccionó; dio bofetada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico actor y presentador mexicano, Facundo, recientemente recordó la ocasión en la que hizo una indecorosa propuesta a una de las más reconocidas estrellas de Televisa que hoy descansa en paz, Irma Serrano, confesando que en pleno programa al aire le mandó a decir que él le hacía un hijo para "mejorarle a raza". De la misma manera, contó que ella reaccionó furiosa y terminó por darle una bofetada a famoso que se parecía a él.

Si de irreverencia se habla, el nombre de Facundo es de los primeros en la lista, pues alcanzó su fama por ese humor negro y cinismo que le hizo válido de un sin fin de problemas, como la ocasión en que fue arrestado en Cuba o la ocasión en la que 'La Tigresa', como era conocida la hoy difunta Irma Serrano, abofeteó a un hombre por su culpa, cuando le propuso que él le haría un hijo, pero de la forma tradicional, no por inseminación.

En el más reciente programa de Miembros Al Aire, Facundo recordó que en una ocasión, Irma estaba buscando ser madre, y esta al enterarse le mandó un contundente mensaje, en el que se ofreció a ser el hombre que le diera a su primogénito, pero que la situación no salió como quería y terminó furiosa: "Una vez me enteré que ‘la Tigresa’ estaba queriendo como reproducirse. Entonces dije: 'Yo me apunto'. Nomás por hacerle el favor y por mejorar la especie porque, con cualquier wey con el que fuera ‘la Tigresa’, la especie iba a decaer".

Se enojó conmigo. Yo la verdad solo quería la herencia. Por eso lo hice, porque estaban esos desquehacerados buscando fama y yo dije: 'Yo también quiero. Me quiero sumar al tren de la estupidez. Si Pato Zambrano y Poncho de Nigris estaban allí, ¿por qué yo no?' Yo sí me estaba rifando a hacerle un hijo. Dije: 'lo voy a entregar como es'. Nada de inseminación artificial, no, como va, con rasurado y todo", afirmó muy seguro.

El próximo habitante de La Casa de los Famosos México declaró que Irma estaba tan molesta que cuando se encontró con un famoso que le dicen 'El Mimo', le reclamó pensando que era él, ya que son muy parecidos, destacando que lo insultó y no dejaba que explicara la situación o se defendiera: "Hay un wey en Monterrey que le dicen 'El Mimo'. Estaba en una premier de algo y estaba 'La Tigresa'. Se encontró a 'El Mimo', que es pelón, así, blanco como cuija, o sea, somos muy parecidos. 'La Tigresa' lo vio y le dijo: '¿qué andas diciendo, pi… chamaco? Diciendo que me vas a hacer un hijo'".

El expresentador de ¿Cuál Es El Bueno?, declaró que mientras que Serrano le estaba declarando, su colega quiso explicar que no se trataba de él, sino que era él, o sea Facundo, quien había dado esas declaraciones sobre hacerle un hijo y "mejorarle la raza", pero que ella no entendía y hasta le terminó abriendo la cabeza: "Él le dijo 'Yo no soy', y ella le respondió 'Ten hu…' y ¡zas!, le pega unos mazapanazos. Con el anillo, le abrió la chompeta (cabeza). Le sacó el mole (sangre), las ideas y le dijo 'para que te portes bien'". Ante esto, afirmó que a él jamás le tocó un reclamo de la fallecida actriz.

Fuente: Tribuna del Yaqui