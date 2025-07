Platanito da contundente respuesta a La Wanders tras acusarlo de que le cancelaran la visa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una fuerte polémica se ha desatado entre los comediantes La Wanders Lover y Platanito Show, luego de que la también actriz acusara públicamente al animador de haber sido el responsable de que, hace siete años, a ella y a otros colegas fueran deportados de Estados Unidos. Según su testimonio, el hecho ha salido nuevamente a la luz tras la difusión de la información en redes sociales.

Visiblemente molesta y afectada, Yared Licona, nombre real de La Wanders, declaró con mucho coraje que fue por culpa del tan polémico comediante mexicano que ella y otros colegas, como Huicho Domínguez, perdieron su visa: "Pin... payasito pend... Voy terminando de dar show aquí en Veracruz y me mandaron un video retomando de cuando nos quitaron la visa a algunos compañeros y a mí: a Huicho Domínguez, a la Pelangocha y a mí. Y están diciendo que quien nos puso para que nos quitaran la visa fue Platanito".

La Wanders aseguró sentirse "dolida y decepcionada", especialmente porque Sergio Verduzco, nombre real del comediante, es su compadre: "Él bautizó a mi hija Rara. No puedo creer que nos haya metido el pie de esa forma, sobre todo a mí. Se supone que hay una hermandad”, expresó con enojo. También mencionó que desde entonces no puede ingresar al país norteamericano y que no ha recibido respuesta alguna de su colega. “Le he marcado, le he mandado mensajes, y no me contesta. Necesito que me dé la cara"

Licona ironizó diciendo que, al parecer, Platanito tiene grandes influjos con las autoridades pertinentes: "Compañeros, si a alguien le quitan la visa, culpen a Platanito show. Él tiene todos los poderes en Estados Unidos y maneja todas sus influencias. Así que aquí te espero", dijo en tono de reclamo.

Ante los señalamientos, Verduzco reaccionó durante un enlace en Instagram, burlándose abiertamente de la situación: "Obviamente le quité la visa a la Wonders por no hacer las cosas bien… Hablé con mis amigos de migración y les dije que le suspendieran la visa de turista", expuso en tono sarcástico. A lo largo del clip, el comediante siguió con comentarios burlones, asegurando que con su supuesto "poder" ayudó a dicha entidad a frenar la entrada de artistas sin la documentación precisa para trabajar.

Por ahora, La Wanders mantiene su postura firme, exigiendo una explicación directa y una conversación frente a frente con quien alguna vez fue parte cercana de su círculo personal. El conflicto podría continuar dando de qué hablar en los próximos días, pues se espera la réplica de Yared.

Fuente: Tribuna del Yaqui