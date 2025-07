Aleks Syntek afirma le dicen el 'Elton John Latino' y es el segundo Ozzy Osbourne del rock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido cantante mexicano, Aleks Syntek, ha vuelto a generar polémica tras compartir una insólita anécdota relacionada con Elton John, durante una entrevista en la que aseguró que al cantautor "lo llaman el Aleks Syntek británico" en su país natal. Aunque la declaración fue hecha en tono anecdótico, el comentario no tardó en volverse viral y provocar una oleada de burlas en redes sociales.

El intérprete de temas como Duele el Amor, en su entrevista, aseguró que en un encuentro con el reconocido cantante fue el que aseguró que en su natal Londres lo reconocen y dicen que es su versión británica: "Hubo un concierto que se llamó Por la Paz y el empresario era fan de Elton John y fan mío. Mucha gente me dice que represento al Elton John latino. Cuando me presentaron con él, me pude tomar fotos y me firmó un álbum. Él me dijo: '¿Sabes algo, Aleks? En Inglaterra la gente me llama el Aleks Syntek británico'", contó el intérprete, provocando reacciones que oscilaron entre la incredulidad y la crítica.

Esta no es la primera vez que Syntek se convierte en tema de conversación por relatos poco convencionales. Días atrás, causó revuelo al asegurar que la cantante de origen, Shakira, le coqueteó en presencia de su mujer. La afirmación, calificada por muchos como presuntuosa, generó una fuerte discusión mediática, en la que varios usuarios cuestionaron la veracidad de su testimonio: "Me ve Shakira y me dice: '¡Qué guapo!, ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!'", narró en aquel momento Syntek, quien agregó que la colombiana incluso confundió a su hija Natalia con su hermana: "De repente me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta".

Otra de sus intervenciones que dio de qué hablar fue la publicación de una imagen creada con inteligencia artificial donde aparece junto a Ozzy Osbourne. La escena evoca un momento simbólico y cercano, dado que el músico mexicano parece ser investido como heredero del icónico exlíder de Black Sabbath. Además, escribió: "Ozzy: 'a mí ya me bullearon mucho, te paso la estafeta, tú serás el nuevo tiro al blanco'. Gracias Ozzy, avísame si hay ROCK en el cielo para quedarme tranquilo, gracias", lo que muchos interpretaron como una insinuación de relevo generacional o una alusión a la persecución pública que Syntek ha enfrentado.

A lo largo de los años, Aleks también ha sido foco de controversia por sus ataques al reguetón, género al que ha señalado por fomentar contenidos vulgares y sexualizados. Estas posturas han intensificado el debate en torno a su figura, dividiendo opiniones entre quienes lo consideran un defensor de la música con contenido y quienes lo ven como un artista desfasado.

Pese a ello, el cantante sigue defendiendo su legado en la música pop en español y continúa compartiendo historias que, lejos de pasar desapercibidas, lo mantienen en el ojo del huracán, pues hay quienes lo han comparado con Martha Higareda, quien se hizo fama por contar situaciones que para muchos son mera fantasía.

Fuente: Tribuna del Yaqui