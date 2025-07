Aleks Syntek responde a las críticas por sus declaraciones de Elton John y Ozzy Osbourne

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El músico mexicano, Aleks Syntek, compartió esta mañana un mensaje en sus cuentas oficiales, en respuesta contundente a las recientes críticas que ha enfrentado por una serie de comentarios sobre figuras como Shakira, Elton John y Ozzy Osbourne. En el comunicado, el artista manifiesta su molestia ante lo que considera intentos de "cancelación" y reafirma el carácter espiritual de su propuesta musical.

El texto completo dice: "Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical". Tras lo que afirmó que él no necesita al mundo de su lado, sino a gente que ha salido del molde para mejorar: "Pero yo no necesito que me escuche el mundo entero, mis canciones van dirigidas a quienes ya despertaron de la Matrix y buscan un camino espiritual entre el gozo y la confianza igual que yo. Los demás están en manos de su creador y les mando toda mi empatía y mi cariño ante sus desatinados juicios. 'Que hablen de mí aunque sea bien'- Salvador Dalí".

El mensaje fue publicado tras una semana cargada de atención mediática, provocada por tres declaraciones que se viralizaron en redes sociales y desencadenaron reacciones negativas tanto de internautas como de personalidades del medio artístico. Syntek compartió una experiencia que vivió en el camerino de Shakira durante una reciente gira, asegurando que la cantante de temas como Si Te Vas y Monotonía le hizo comentarios elogiosos que él consideró inapropiados dado que estaba con su familia.

Me ve Shakira y me dice: '¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo'. Le dije: 'Muchas gracias, mira, vengo con mi esposa, con mi hija'. '¿Ella es tu hija? Parece tu hermana… estás muy guapo'", agregó Shakira según Syntek.

La anécdota despertó dudas sobre su veracidad y fue percibida por muchos como una muestra de vanidad. También en entrevistas recientes, el cantante mencionó que a principios de los años 2000 comenzó a ser comparado con Elton John por su estilo en el escenario: "Me decían que yo era el Elton John mexicano. No era mi referente, la verdad me gusta más Billy Joel, pero decidí jugar el rol. Me puse trajes de cristales, uno de hologramas, uno de luces LED… y me volví un showman".

Además, aseguró haber recibido un comentario por parte de Elton John en un evento con causa: "En Inglaterra la gente me llama el Aleks Syntek británico". Muchos usuarios calificaron estas declaraciones como exageradas. De igual manera después de la muerte del vocalista de Black Sabbath, Syntek compartió en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial donde aparece siendo coronado por el músico como su "heredero simbólico": "Ozzy: 'A mí ya me bullearon mucho. Te paso la estafeta. Tú serás el nuevo tiro al blanco'. Gracias, Ozzy. Avísame si hay rock en el cielo para quedarme tranquilo".

La publicación fue fuertemente cuestionada por utilizar la imagen de un artista recientemente fallecido, así como por la interpretación que el propio Syntek hizo de su papel dentro del ámbito del rock. No es la primera ocasión en que Aleks Syntek genera reacciones encontradas por sus comentarios. En los últimos años ha sido protagonista de varias polémicas, entre ellas:

Críticas al reguetón, al que ha llamado vulgar y misógino.

Declaraciones conservadoras sobre géneros actuales.

Acusaciones en 2021 por enviar mensajes inadecuados a un menor en Reino Unido.

Comentarios sobre su relación amorosa, iniciada cuando su actual esposa tenía 15 años.

El mensaje reciente del intérprete de Duele El Amor puede interpretarse como un intento de defensa frente a lo que él percibe como ataques sin fundamento. El cantante establece una separación clara entre su audiencia, a quienes define como personas "que ya despertaron de la Matrix", y el resto, de quienes afirma no necesitar validación para su obra.

