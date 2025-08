Ninel Conde rompe en llanto y Olivia Collins estalla en su contra y Priscilla con advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la primera nominación en La Casa de los Famosos México, las emociones se desbordaron, y la reconocida actriz y cantante, Ninel Conde, no pudo evitarlo y rompió en llanto por estar en placa, mientras que la actriz, Olivia Collins, dio paso al coraje y estalló en contra de Priscila Valverde, y de la denominada 'Bombón Asesino', haciendo una muy contundente advertencia para todos.

El pasado miércoles 30 de julio se llevó la primera gala de nominación, en la que en placa quedaron Adrián Di Monte, Conde, Priscila, Collins y Elaine Haro. Esto generó que las emociones se elevaran a flor de piel, y creando diferentes reacciones, como Ninel que lloró desconsolada tachando a sus compañeras de ser una "Bola de mugrosas, malagradecidas e inventadas". Por otro lado, Collins se dejó llevar por el coraje y puso en la mira a la cantante, asegurando que ella la nominó e hizo que su grupo de aliados lo hicieran también.

Pero eso no fue todo, pues con todas estas emociones negativas aflorando, mientras que los famosos cenaban, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, se fue contra Priscila por un plato de comida que señaló lo desperdiciaba, ya que asegura que la modelo se levantó con este y solo quería saber si se lo comería, pero de la nada solo lo dejó y eso la molestó: "No pasa nada. Nada más pregunté (si te lo ibas a comer) porque pensé que no lo querías. Me dijiste que te lo ibas a comer, cómetelo"

Ante esto, Valverde le dejó en claro que ella ya había comido y no se comería dicho plato porque estaba llena, a lo que Collins seguía insistiendo en que se lo comiera: "No me lo voy a comer, gracias. No pasa nada. Nada más pregunté porque, como vi que te parabas con el plato, pensé que no lo querías. ¿No te lo vas a comer? Cómetelo… Bueno, pues no me lo voy a comer, gracias". Las tensiones aumentaron de inmediato, por lo que la reina de belleza decidió callar, pero vio con una evidente molestia a la actriz de Televisa.

Una vez pasado el enfrentamiento, Facundo quiso consolar a Collins y le aseguró que él no la había nominado, a lo que Olivia dejó en claro que ella sabía muy bien de quiénes venían sus puntos y porqué, pero les advirtió a todos los presentes que ella no iba a ser la primera eliminada: "Sé perfectamente quiénes me nominaron, no te preocupes. Gracias, corazón (Facundo). No se preocupen, yo me voy a quedar".

