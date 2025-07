¿Bebé en camino? Cinthia Aparicio rompe el silencio en 'Hoy' y aclara si está embarazada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Cinthia Aparicio, ha decidido dejar a un lado los rumores y rompió el silencio ante las declaraciones de un colega sobre el hecho de que está embarazada de Alexis Ayala, tras casi dos años de feliz matrimonio. La también estrella de realitys en una entrevista para el programa Hoy no se guarda nada y aclara si viene bebé en camino con el histrión de Televisa.

Al ser captada por la cámara del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, no dudaron en cuestionarle sobre su supuesto estado de gestación, a lo que declaró que es completamente falso, que solo fue una broma de la persona que lo dijo, que se salió un poco de control, pero que no está embarazada: "Me traen vuelta loca, esas son puras mentiras. No, a ver, eso fue una broma, fue de 'Cinthia está embarazada' y yo así de '¿cómo?'. Ahorita igual me habló mi suegra, me habló mi mamá. Tenía una cita y me dijeron '¿puedes trabajar?'".

De la misma manera, dejó en claro que ella y el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, no esperan bebé, y sí es algo que desean, pero que no por el momento porque se encuentran enfocados en otros proyectos laborales y personales, como la mudanza a su nueva casa: "No estoy embarazada, no señores. Todavía no, es algo que les hemos dicho que queremos en un futuro, pero ahorita no, seguimos con la obra de teatro, estamos en mudanza de casa, entonces se vienen muchas cositas".

Sobre si se cambian de casa para aumentar la familia, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que no es el tema, que simplemente ellos como esposos consideraron que era buena idea tener un espacio que ellos mismos crearon para estar unidos, o sea, algo que construir como matrimonio: "No, no, no, nos cambiamos porque Alexis y yo ya lo habíamos platicado desde hace mucho tiempo, de hacer un espacio juntos, o sea, un hogar juntos desde cero, o sea, eso es lo que vamos a hacer, ahorita me he dedicado nada más a la mudanza".

Finalmente, declaró que ella y el exparticipante de Hoy Soy El Chef, sí tienen planes pero como dentro de dos años o hasta tres, ya que ahora en verdad se quiere enfocar en otras cosas, incluso mostró su vientre a la cámara para que quedara clara que no hay bebé aún: "Sí, yo digo que sí, pero yo creo que en unos añitos, en unos dos, tres añitos. Alexis me dice no te tardes mucho, no te tardes mucho tampoco, pero todavía no, no es cierto, miren (muestra el vientre)".

Fuente: Tribuna del Yaqui