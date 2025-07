¿Terminaron? Tras romance secreto, Guty Carrera y Alana Lliteras dan inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y estrella de realitys, Alana Lliteras, recientemente tuvo un encuentro con la prensa en la que apareció junto al polémico competidor de realitys deportivos, Guty Carrera, y para sorpresa de muchos se sinceraron por primera vez de su romance secreto, haciendo una inesperada confesión sobre el punto en el que actualmente mantienen esta relación sentimental, que dejó en shock a varios, ¿será acaso que revelaron qué terminaron?

En la temporada pasada de La Casa de los Famosos, en la versión de Telemundo, entre los dos nació una química, y aunque al inicio Carrera no parecía muy interesado en ello, poco después de que él proyecto llegó a su fin, Alana y el deportista despertaron sospechas de una relación amorosa, aunque nunca revelaron abiertamente qué estaban juntos como pareja, hubo situaciones que hicieron sospechar sobre este romance que se volvió un secreto a voces.

A lo largo del último año, tras una temporada All Stars, los jóvenes se habían mantenido discretos, pero en varias ocasiones dieron pistas de su relación, pues aunque no aparecían juntos, compartían imágenes en los mismos sitios, además de que ambos confirmaron que no eran solteros casi al mismo tiempo, siendo. Ahora, la pareja por primera vez se dejó ver junta y confirmaron que siguen juntos, felices y enamorados, destacando que nunca han sido un secreto, sino que solo son discretos porque quieren alejarse de chismes.

