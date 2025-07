Florinda Meza harta de los ataques hace fuerte confesión de su romance con 'Chespirito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Florinda Meza, al parecer ya no va a permitir que se le sigan "inventando" cosas, y harta de todos los ataques, ha empleado sus redes sociales para defenderse de forma contundente, incluso en su mensaje hizo fuerte confesión de su romance con el difunto actor y productor, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito', y su papel en el divorcio de su primera esposa.

A causa de la bioserie creada por Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de 'Chespirito', se desató tremendo escándalo, pues se retrató a la icónica 'Doña Florinda' como la mujer que destruyó el matrimonio del difunto productor de su primera esposa, Graciela Fernández, ya que en esta se deja ver escenas en la que la actriz se le está insinuando al difunto actor e incluso como el hermano de este le recuerda que ella va a casarse y que él ya es un hombre casado.

Pese a que la actriz, ya ha salido a desmentir por completo que las cosas hayan sido como se dice en la mencionada serie, en redes sociales no la perdonan y no le creen absolutamente nada, por lo que la han bautizado como la Ángela Aguilar y la Karla Panini original. Pese a esto, Florinda se había negado a dar declaraciones propias y solo había dejado mensajes aclarando cosas de la historia de sus personajes, hasta ahora.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz ha decidido defenderse y darse el lugar como la segunda esposa, no como una amante, asegurando que pese a todo lo malo que se dice de ella, asegura que como esposa hizo todo para hacer feliz al creador de El Chapulín Colorado, pero que también lo cuidó para que le diera todo sin medida a sus hijos y primera esposa: "Fui su segunda esposa, sí, lo hice feliz. Lo ayudé a organizar sus finanzas y así pudo darle a sus hijos y a su exesposa en abundancia, sin límites".

Según Meza, nadie lo sabe, pero que si ella no hubiera intervenido, no le hubiera resuelto la vida a 'Chespirito', no habría podido darle todo lo que les dio a sus hijos, además de afirmar que si solo hubiera estado por interés, jamás lo habría cuidado día y noche cuando enfermó, destacando que fue tal su cuidado que murió en sus brazos: "Le resolvía todo y le hice la vida sencilla para que él pudiera ser más creativo y regalar más alegría, porque era un genio y la gente se merecía seguir disfrutando de su arte. Y fui también la que se quedó con él mientras estuvo enfermo, lo cuidé de día y de noche por años, hasta que murió en mis brazos".

Fuente: Tribuna del Yaqui