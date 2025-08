¿Emiliano Aguilar difama a Pepe Aguilar? Expadrastro defiende al padre de Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido manager mexicano, Adrián Arce, que fue por muchos años el padrastro de Emiliano Aguilar, acaba de brindar una entrevista en la defendió a Pepe Aguilar de todos los ataques del rapero en ascenso, declarando que el padre de Ángela Aguilar es un hombre bueno que jamás abandonó a su primogénito e hizo lo mejor que pudo, ¿acaso confirma que el joven solo difama al cantante?

En el Día del Padre, la ya tensa relación entre padre e hijo terminó por romperse, debido a que Emiliano decidió felicitar al manager de Los Tucanes de Tijuana, en vez de a Aguilar, asegurando que de no haber sido porque él entró a su vida, no habría conocido lo que es tener un padre presente, que lo cuide y apoye. Desde ese momento, las criticas en contra del cantante del regional mexicano fueron en aumento.

Es por ello que en su reciente entrevista para Sale el Sol, Adrián acaba de dejar en claro que no considera que el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti se haya vuelto el blanco de criticas, cuando en realidad siempre trató de estar presente lo más que pudo para Emiliano, aunque por su trabajo todo es complicado y no se puede invertir el tiempo que se desea: "Siento que ha sido muy injusto, las criticas hacía Pepe, porque Pepe ha sido buen papá y ha estado presente hasta donde él ha podido, por las giras, por las diferencias de residencias, entonces, es difícil la comunicación, pero es triste, porque uno hace lo que puede".

De la misma manera, declaró que él como padrastro trató de ayudarlo lo más que pudo y ahora que comenzó su carrera en la música, decidió apoyarlo económicamente para lanzarse, pero que dejará que él con su talento sepa crecer y volverse un éxito, destacando que él lo ve como si fuera el pago de su universidad, a la que no quiso ir: "Yo lo apoyé para que se lanzara, yo no voy a seguir con el proyecto, mi proyecto es otro, pero yo como a todos mis hijos lo apoyé, le dije ' a ti no te pagué la universidad, pero se la pagué a mis otros hijos, entonces yo veo como esto una inversión a tu futuro', Dios quiera vuele alto".

Finalmente, Adrián dejó en claro que el creador de Por Mujeres Cómo Tú, aunque no es perfecto, sí trató de ser un padre presente y además de todo, jamás se deslindó de sus obligaciones, y cumplió puntualmente con todo lo que tenía que ver con a manutención del menor: "Pepe nunca dejó de apoyarlo, él siempre cumplió con todas sus responsabilidades y yo lo único que hice fue criarlo lo mejor que pueda, apoyarlo en lo que pueda. Una cosa es que lo apoye y otra que se sepa ganar el cariño del público y darle rienda libre a su talento".

Fuente: Tribuna del Yaqui