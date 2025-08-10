Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, saca las garras contra Facundo y pide sea expulsado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Lety, que es mayormente conocida por sus peleas con su nuera, Marcela Mistral, recientemente causó gran conmoción en redes sociales al pronunciarse ante la broma que le hicieron a su nieto, Aldo de Nigris, dentro de La Casa de los Famosos México, por lo cual no dudó en sacar las garras en contra del polémico presentador y actor, Facundo, haciendo una clara petición de su expulsión.

El pasado viernes 8 de agosto, durante la fiesta de la tercera temporada del reality show de Televisa, Facundo decidió hacer de las suyas y jugarle una broma al sobrino de Poncho de Nigris, jalándole el tapete sobre el que estaba, causando que cayera al suelo, por lo que de inmediato se disculpó, asegurando que no quería que se fuera al piso, sino que se asustara: "No quería jalarle tan fuerte, pero cuando vi que te diste un golpe fuerte, dije 'me pasé de lanza'… Si te lastimaste, perdón, güey".

Aunque el presentador de ¿Cuál Es El Bueno? se disculpó de inmediato con Aldo por haberlo tumbado, el público debido a que se rieron todos los del cuarto Día, comenzaron a atacarlo y señalar que eso no era broma, sino que era una "agresión" y afirmaron que Facundo debía de quedarse fuera porque no se puede jugar con la integridad física de las personas. Incluso Poncho salió en defensa de su sobrino.

Como el resto de internautas en X, anteriormente conocido como Twitter, doña Lety se dijo sumamente indignada, y resaltó que si Aldo se hubiera lesionado algo, como un brazo, habría sido para él lo peor, ya que en realidad su motivación para no dejarse caer es seguir haciendo ejercicio: "Andamos indignados por la broma de Facundo, se me hizo muy pesada. Aparte, se pudo haber pegado en un brazo. Su motivación es el ejercicio. ¿Imagínate que se hubiera lesionado de su muñeca o algo?".

Para sorpresa de todos, pidió a Rosa María Noguerón que la dejara entrar a la emisión para aclarar muchas cosas, para felicitar a su nieto por ser "inteligente", y simplemente alejarse. Por otra parte pidió solo sanción para Facundo, asegurando que si el resto de habitantes se rió, eso no le importaba, solo que el comediante tuviera represalias: "Si los demás habitantes de La casa de los famosos México 2025 se rieron, eso no me importa, el que lo hizo es el que estuvo mal en hacer eso por la espalda".

Fuente: Tribuna del Yaqui