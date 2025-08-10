Shock en Imagen TV: Reportan divorcio de conductora de 'De Primera Mano' en su aniversario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más los millones de espectadores de Imagen TV actualmente han quedado en shock, debido a que se ha reportado el supuesto divorcio de la presentadora regiomontana, Erika González, en el que tenía que ser una fecha de celebración y de puro amor, ya que de no separarse, según las fuentes, actualmente la conductora de De Primera Mano habría estado celebrando su primer aniversario de boda.

El pasado viernes 1 de agosto, Érika estaba dando mucho de que hablar al lado de su famosa colega, la presentadora Gaby Ramírez, en la televisora antes mencionada, por el hecho de que tenía su famoso 'Duelo de Regias', en la que ambas se presentaron en el matutino para realizar una rutina de baile, de la que el público se encargaría de votar para descubrir cual fue la favorita, y de esta manera definir quién de las dos era la mejor regia en dicha empresa.

Pero ahora, este domingo 10 de agosto del 2025, la expresentadora de Televisa volvió a dar de que hablar en redes sociales, pero no por su duelo de baile con la exconductora de Enamorándonos, y el hecho de que perdió, sino que en realidad ha sido por el hecho de que su cuento de hadas no ha tenido su felices para siempre y ahora estaría en proceso de separación a solo un año de darse el sí acepto.

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Tía Sandra, afirma que González estaría en proceso de divorcio de su esposo, el chef italiano Giuseppe Lo Buono, con el cual se casó en agosto del 2024 en la Parrocchia San Nicola di Bari, que se encuentra ubicada en Sicilia, Italia. El año pasado, todos en De Primera Mano le dieron consejos y sugerencias para tener una largo y muy feliz matrimonio.

Hasta el momento, la cuenta antes mencionada, no reveló los motivos que llevarían a la pareja a tomar la decisión de tomar caminos separados a solo un año de darse el sí acepto ante el altar, pero, dejó en claro que esto fue desde el amor, por lo que la colaboradora de Gustavo Adolfo Infante no estaría peleada y podría tener un proceso igual de civilizado y libre de escándalos, como Galilea Montijo y otras presentadoras del programa Hoy.

Fuente: Tribuna del Yaqui