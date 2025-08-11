¿Igual que Ninel Conde? Esto ganaría Aldo De Nigris en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de haber comenzado la tercera semana de La Casa de los Famosos México, se ha expuesto cual sería el presunto presupuesto que le otorgarían al joven creador de contenido regiomontano, Aldo de Nigris, o sea, cuánto ganaría la mes por formar parte de esta tercera temporada del reality show 24/7, ¿caso sería la misma cantidad que la famosa cantante, Ninel Conde?

Desde la primera emisión del reality show de Telemundo, que después fue absorbido por Televisa, siempre ha sido de interés público cuánto es que gana cada uno de los participantes por el mencionado proyecto, que es cifra por semana al estar al interior de la casa, o como panelista en lo que dura el proyecto, en caso de ser eliminado a falta de votaciones. Hasta el momento, se dice que Conde y Adrián Marcelo han tenido el mejor contrato.

Fue precisamente antes de que se estrenara la tercera temporada de esta emisión, que la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, de La Portada AI1, afirmaron que mientras que se encuentre en el interior de la casa, como habitante, semanalmente se llevaría 500 mil pesos, lo que sumarían alrededor de dos millones de pesos al mes, mientras que si es eliminada, pero sigue asistiendo a las galas, va a llevarse 250 mil pesos semanales, o sea, un millón de pesos al mes.

Ahora, fue el turno del sobrino del polémico presentador e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, que fue parte de la primera temporada, de estar bajo la lupa con dicho tema, y fue una cuenta de Fox Sports, que aseguraron que el influencer recibiría alrededor de 70 mil o 80 mil pesos mexicanos por semana, lo que le daría al mes un total de entre 280 mil a 360 mil pesos por mes, que es apenas lo que gana Conde por semana.

Según los informes de dicho canal, esto hace de Aldo uno de los participantes que las remuneraciones más bajas del programa en esta tercera temporada y en las pasadas, ya que supuestamente el habitante con sueldo más bajo en emisiones pasadas superaba los 100 mil pesos semanales, o sea, no menos de 400 mil pesos al mes. Cabe mencionar que dicha información no ha sido confesada o confirmada por de Nigris o su representante, por lo que la cifra solo es una especulación.

Fuente: Tribuna del Yaqui