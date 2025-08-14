Ninel Conde amenaza a Aarón Mercury en 'La Casa de los Famosos México' y piden su expulsión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Ninel Conde está dando de que hablar, debido a que aunque se supone bromeaba con Aarón Mercury, en su mayoría se lo ha tomado como una amenaza de desempleo real, mientras que estaban a punto de comenzar con la gala de nominaciones en La Casa de los Famosos México, por lo cual millones de los espectadores están pidiendo su expulsión o eliminación.

Después de que se reveló que Conde estaba confirmada para formar parte de la tercera temporada del reality show de Televisa, muchos consideraron que solamente quedaría mal y hasta señalaron que podría ser la primera eliminada, ya que se pensó que tomaría una actitud de diva. Sin embargo, a lo largo de la primera semana fue de las favoritas y tuvo una cercanía con Abelito, que hicieron pensar que entre ambos se disputarían el primero y segundo lugar.

Pero, en los últimos días cada vez queda más lejana la idea de que la intérprete de Bombón Asesino se quedé hasta la final, debido a que se le ha acusado de ser "manipuladora" y de haber dividido la casa, además de supuestamente colgarse de movimientos como el feminismo para generar simpatía cuando no es así. Poco antes de la noche de nominación de la emisión, Conde habló con Aarón y sus palabras fueron tomadas como una amenaza al influencer.

A través de X, antes conocido como Twitter, se ha comenzado a viralizar el momento en el que Ninel asegura que si Aarón la nominó va a tener problemas con Joel Echeverría, es el dueño de FZ, la agencia que representa a ambos y a Wendy Guevara, o sea, que podría llegar a ser despedido, aunque, muchos internautas están declarando que la que realmente corre riesgo es Ninel y no Aarón, por el hecho de que él tiene el apoyo del público y de Wendy, cosa que perdió la actriz.

Pero eso no fue todo, ya que los internautas compartieron otro momento en el que la actriz de Fuego en la Sangre estalla contra su compañera, Mariana Botas, y la regaña y que incluso hasta la manotea cuando intenta dar las cinco con Mar Contreras después de ganar un punto, por lo que los fans señalan que para el bien del cuarto Día y de la propia Ninel, es necesario que ya sea eliminada o se va a terminar de hundir.

