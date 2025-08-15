Shock en 'La Casa de los Famosos México': Ninel Conde encara a Facundo tras sus burlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más los millones de espectadores de La Casa de los Famosos México han quedado en un completo shock, al igual que varios de sus integrantes, como Mar Contreras, al ver el tan inesperado careó entre Ninel Conde y el polémico comediante y presentador mexicano, Facundo, el cual mientras que estaban en el baño se burló de la edad de la reconocida actriz de Televisa y cantante.

En los últimos días, se ha demostrado que el reality show producido por Rosa María Noguerón, en esta temporada está un poco más dividido en cuestión de equipos, pues pese a que se considera que el cuarto Noche da más contenido sano, en el cuarto Día aún hay personalidades que señalan merecen ser defendidas y apoyadas porque están en una constante manipulación de Ninel y del expresentador de TV Azteca.

Por este motivo, muchos se sorprendieron cuando Facundo, la noche del pasado jueves 14 de agosto, mientras que se alistaban para irse a dormir en el baño, vio como la intérprete de Bombón Asesino se llevaba un tampón para usar ya que se encuentra en su período, y este de la nada soltara uno de sus comentarios a modo de burla en el que señaló: "Qué pena, yo pensé que a ti ya no te bajaba", haciendo referencia a que ya le dio menopausia.

Por su parte, la actriz de Fuego en la Sangre se regresó de la puerta del cubículo de baño al que iba a entrar y se puso frente al polémico creador de 'Jaime El Duende' y le cuestionó como se atrevía a decir esas cosas si ella todavía era una "chava", y una chavita bien", mientras que le ponía en la cara su artículo femenino, ante la burlona sonrisa de Facundo, que ya no pudo responder nada y Conde finalmente entró al baño.

En ese momento, Mar, que es mayormente conocida por su participación en High School Musical: El Desafío, estaba arreglándose frente al espejo y no pudo ocultar su risa y sorpresa al ver la escena entre los dos integrantes del cuarto Día, hecho que fue replicado en varios internautas de X, anteriormente conocido como Twitter, ya que afirman que Facundo se pasó, mientras que otros declaran que fue contenido puro y divertido entre ambos, pero que de igual los sorprende, pues no se imaginaron que pudiera usar el período para sus ácidos comentarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui