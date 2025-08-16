Bloqueos masivos en Spotify: Christian Nodal y Ángela Aguilar en la mira de los usuarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La molestia del público con el cantante sonorense Christian Nodal y la popular intérprete de música regional mexicana, Ángela Aguilar, se reavivó con la reciente entrevista que realizó el músico a la periodista de espectáculos Adela Micha. Ahora, los internautas no se quedaron con los brazos cruzados y tomaron acciones para afectar la carrera del joven de 26 años.

Gran parte del enojo proviene de que muchos sospechan que la relación entre Christian y Ángela inició cuando él todavía estaba con La Jefa del Trap en Argentina, pero hubo otro asunto, además del de Cazzu, que encendió las redes sociales. En un fragmento de la charla con Adela, el ahora yerno del hombre que popularizó el tema Por mujeres como tú mencionó que, a pesar de toda esta situación, sigue siendo top global en Spotify.

Por lo tanto, comenzaron a viralizarse en TikTok una serie de videos donde la gente muestra cómo bloquea a Nodal y no solo a él, pues también se la están cobrando a su esposa. Cada vez son más los clips, y hasta se hizo tendencia, ya que los internautas buscan la forma de que disminuyan las reproducciones de los famosos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el matrimonio no se ha manifestado al respecto.

Los usuarios están bloqueando a Nodal

"Adela, a mí me tienen bloqueado de Spotify un montón de gente, aun así sigo siendo top global", afirmó el originario de Caborca, Sonora. En contraparte, uno de los muchos perfiles que están bloqueando al compositor comentó: "Conste que la idea no fue de nosotros, Nodal mismo nos dio una buena idea", enfatizó @angie20.25; y en realidad, así hay muchísimos más en la plataforma de origen chino.

¿Cómo inició el disgusto hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Para los espectadores, la conversación del artista con Adela Micha fue la confirmación de que efectivamente había tenido un vínculo durante el periodo en que Cazzu había tenido a su pequeña Inti, debido a que supuestamente las fechas no tienen sentido. Según las declaraciones de la celebridad, el 8 de mayo terminó la relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, pero el 29 de mayo contrajo nupcias con la nieta de Flor Silvestre en Roma, Italia.

Fuente: Tribuna