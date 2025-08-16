Gala Montes se le va a la yugular a Javier 'Chicharito' Hernández tras polémica machista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida actriz y cantante, Gala Montes, ha salido a usar la bandera del feminismo, asegurando que ella jamás podría ser amiga de un misógino, por lo cual, se le fue a la yugular del famoso futbolista mexicano, mejor conocido como 'El Chicharito', después de que fuera cuestionada sobre su polémica machista, al lanzar comentarios como que las mujeres estaban arruinando la masculinidad al no seguir los roles de género tradicionales.

En el mes de julio, Javier Hernández, nombre real del futbolista, estuvo en el centro del escándalo por varias semanas, después de que soltara comentarios tachados de machistas y misóginos, ya que en ellos critica a las mujeres por presuntamente renegar de los roles de géneros tradicionales: "Entonces, ¿quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal?" y "Mujeres, están fracasando… Abracen su esencia femenina: cuidar, nutrir, recibir, limpiar, mantener el hogar", fueron sus comentarios.

Ahora, a poco de participar en el Supernova 2025, tuvo una entrevista con el comentarista deportivo, David Faitelson, el cual le cuestionó al respecto, ocasionando que la intérprete de La Oportunidad, señalara que ella jamás hablaría con el futbolista, pues considera que no está bien de la cabeza y en vez de seguirlo, se debería de ver el reflejo de lo que está mal en la sociedad: "Nunca hablaría con él. Se me hace una persona a la que los pensamientos no le corren muy bien. Creo que es el reflejo de muchas cosas que tenemos que trabajar todavía, como ciertos temas que generan polarización en nuestra sociedad, como el ser feminista".

La exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que el futbolista tiene mucho alcance y debería de reflexionar bien en las palabras que dará al hablar en público, debido a que tiene mucho poder sus palabras y mucho alcance, destacando que para ella, es un claro ejemplo de lo que sigue mal en la sociedad y por eso no debería de ser tomado tan en serio: "Él (Chicharito) es el ejemplo de que tenemos que seguir trabajando muchas cosas. Un influencer o un futbolista con las manos en la cintura pueden agarrar e informar, influir en mucha gente, y es preocupante el alcance que pueden llegar a tener".

Finalmente, la actriz de La Mexicana y El Güero, mencionó que ella, por las palabras usadas por 'El Chicharito', solo puede aconsejar a la gente que no le preste voz y reflexionen sobre los que sí merecen ser escuchados y los comentarios que deben de tomarse en cuenta para mejorar como sociedad: "Yo lo único a lo que invitaría es a la reflexión de: ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿En qué pensamientos nos estamos basando para hacer nuestra vida?".

Fuente: Tribuna del Yaqui