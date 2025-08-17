Hermano de Mariana Levy desata controversia con acusación contra Ariel López Padilla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mariana Levy Fernández fue una talentosa actriz y cantante mexicana que murió de forma trágica el 29 de abril de 2005 en la Ciudad de México. La artista, de 39 años, fue víctima de un intento de robo y, producto del estrés, sufrió un infarto que le arrebató la vida. No obstante, la famosa estrella mantuvo una breve relación con Ariel López Padilla y fruto de ese vínculo nació su hija María. Ahora, su hermano Jorge ‘Coco’ Levy realizó unas declaraciones que dejaron pensando a más de uno.

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, el productor de cine habló sobre el matrimonio de su fallecida hermana y López Padilla, pero lo que sorprendió a todos fue la respuesta que dio al preguntársele cómo apoyaba su excuñado a su sobrino José Emilio Fernández, quien ha estado envuelto en diversas controversias: "Ariel López Padilla no es mi ex nada", afirmó.

Por su parte, los reporteros de inmediato le recordaron que el actor era el padre de su sobrina María; sin embargo, se mantuvo firme en su postura y dejó entrever que probablemente su hermana sufrió violencia por parte del actor de telenovelas. En ese preciso instante los periodistas buscaron que profundizara en el tema, aunque él recalcó que no le correspondía hablar de esa situación.

Ariel López Padilla y su hija

"Yo te puedo decir que, si mi hermana estuviera viva, él traería una madriza que no te la quitaría", aseveró, y después agregó que la razón de su silencio era porque siempre debe respetar a las personas a quienes se les guarda cariño: "No te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque a la gente que amas la tienes que respetar", subrayó. En contraparte, los comunicadores mencionaron que Ariel en su momento ofreció ayuda al hijo de José María Fernández, ‘Pirru’, lo que provocó nuevamente el enojo del productor.

"Cuando tú dices ‘Ariel López Padilla y José Emilio’, estás diciendo ‘Donald Trump y mi tía Lupita de Zacatecas’… Nada que ver. José Emilio y Ariel López Padilla, nada que ver. María es hija de Ariel; José Emilio es hijo de Pirru", precisó. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha manifestado el principal implicado, José Emilio, ni tampoco el intérprete de Andrés Alcázar en Corazón Salvaje (1993-1994).

Fuente: Tribuna