Maribel Guardia espera que Imelda Tuñón recapacite y la deje convivir con José Julián

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Maribel Guarida, recientemente brindó una entrevista, en la que aclaró su estado de salud actual, y también dejó en claro que espera que su exnuera, la actriz Imelda Tuñón, que encuentre el perdón y recapacite sobre alejarla de su nieto, destacando que ella solamente desea poder convivir con José Julián Figueroa, de forma digna y familiar.

En una reciente entrevista para el programa Hoy, Maribel primeramente quiso dejar en claro que está sana y que no tiene leucemia, pidiendo a los reporteros que cuando saquen notas de ese estilo lo hagan con pruebas, que en este caso no podrán, porque ella no tiene nada de lo que se dice: "Cuando publiquen algo, sí tal vez algo que no le gusta, pero que sea serio y que diga 'tenemos estas pruebas', pero no presentan pruebas, porque gracias a Dios, no existe, yo les agradezco que se preocupen por mi".

Ante esto, agregó que sus dos ojos están perfectos, y que lo que compartió fue un poco del proceso que pasó en enero de este 2025, para operarse la vista y que ese ojo pueda ver desde lejos, agregando que ya se había hecho otra en el izquierdo, pero para ver de cerca, pero que ahora está sumamente perfecta en ese aspecto: "Mi ojo está de pelos, mejor que el tuyo, porque tengo uno para ver de cerca y otro de lejos. El de ver de cerca me lo hice hace muchos años, y el de lejos quedó pendiente, y me lo operé en enero".

La actriz de Corona de Lágrimas, en esa entrevista, agregó que ella con el tema de su nieto, solo pide que tanto la ley, como Imelda, dejen que ella pueda estar presente en la vida del menor, como su hijo Julián Figueroa lo habría deseado, y que sea de una forma digna, de manera familiar, como antes: "Ya eso está en manos de la ley, yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volver a tenerlo cerca de mi vida, que esté obviamente su mamá y yo también, sería la presentación de Julián, pero de una manera digna".

Finalmente, la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, mencionó que ella no quiere que sea en uno de los puntos de Gobierno, en el que están poco tiempo y rodeados de desconocidos que solo va a estresarlos a ambos, destacando que no es algo digno para nadie: "No en un cubículo ahí con el niño estresado, y yo también, con la prensa ahí afuera, esperando a que el niño hable mal de mi, no, no lo considero digno".

Fuente: Tribuna del Yaqui