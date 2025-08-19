Katy Perry terminaría relación con Justin Trudeau, exprimer ministro, ¿por Orlando Bloom?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tal parece que Katy Perry no está lista para seguir avanzando en su vida amorosa, debido a que recientemente, se ha dicho que terminaría su relación con el reconocido exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, después de solamente una cita pública y que él asistiera a uno de sus conciertos del Lifetimes Tour, ¿acaso es debido a que no supera a Orlando Bloom?
A pocas semanas de que se confirmara la separación entre Perry y el actor de Piratas del Caribe, se vio a Trudeau y a la cantante durante una cita íntima en un restaurante en Montreal, y poco después a él junto a su hija de 16 años, en uno de sus conciertos de la gira. Esto despertó las sospechas de que la intérprete de Dark Horse estaba en una relación con Justin y que ya habría superado a su exprometido, que a su vez fue captado en Italia con Kim Kardashian.
Te podría interesar
- Katy Perry
Katy Perry electrocutada en pleno show aéreo: Así fue la descarga que sufrió en el escenario
- Maribel Guardia
Maribel Guardia espera que Imelda Tuñón recapacite y la deje convivir con José Julián
- Camilo Ochoa
Caso Camilo Ochoa: Este fue el último video que publicó el influencer antes de ser asesinado
Pero ahora, después de tanta atención a su relación, una fuente afirmó que la relación entre Trudeau y la creadora de temas como California Girls, afirmaron que han tenido una especie de ruptura, ya que su romance se "enfrío" y "ha disminuido en las últimas dos semanas", dado a que ambos estarían con agendas muy ocupadas: "Ella está ocupada, él está ocupado. Tienen mucho que hacer, y la novedad se ha disipado, pero no tiene nada de malo, simplemente ya no se comunican constantemente. Eso podría cambiar, pero por ahora, es lo que hay. Se ha calmado".
Pero eso no sería todo, debido a que también se dijo que a Justin le molestó de sobremanera toda la atención mediática que tuvo su primera cita con la intérprete de The one that got away: "Sé a ciencia cierta que a Justin no le hizo ninguna gracia que se publicaran las fotos. Era una primera cita. ¡Una primera cita! Y estas fotos salieron a la luz y se convirtieron en un gran suceso, que al parecer no era lo que él quería", aseguraron. Al parecer, Justin "no está preparado" para lo abrumador que sería salir con Perry.
Por otro lado, una nueva fuente aseguró que entre el exprimer ministro y Perry aún no había nada, más que una simple amistad, debido a que es muy reciente para ella su separación del actor de Hollywood, y no está lista para tener algo en el ámbito amoroso, por el momento: "Ella no está lista para empezar a salir con nadie en este momento, tiene que seguir concentrándose en su recuperación tras separarse de Orlando. Están interesados el uno en el otro, pero tomará tiempo ver cómo evoluciona esto".
Fuente: Tribuna del Yaqui