Marimar Vega responde contundente a criticas por no querer convertirse en madre: "Se vale"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Marimar Vega, después de dejar en claro que tras mucho meditarlo en realidad decidió no convertirse en madre, pese a los estereotipos de la sociedad en la que esperaban que tuviera hijos, por lo cual ha recibido una intensa ola de severas críticas y por lo que en una reciente entrevista dio una muy contundente respuesta al respecto de esta situación.

Después de haber declaró que pese a congelar sus óvulos, la actriz de Televisa señaló que que al final, ni ella ni su actual esposo han decidido no convertirse en padres. Esto en redes sociales le generó severas criticas en las que dicen que no pudo tener, a lo que ella señaló que las decisiones de este tipo son personales y tienen un proceso: "Yo creo que es un proceso muy personal y qué bueno que me pregunten todavía, porque si ven los comentarios en ese reel, de algunas mujeres sobre todo, que te ponen como: 'eso es más bien que no pudiste, ¿por qué no lo aceptas?'".

Ante esta situación, declaró que en caso de que realmente no hubiera podido quedar embarazada, ella no tendría problemas en expresarlo, así como no ha tenido problemas en decir que no quiso, externando que se vale no querer y si no se puede tener, no tiene nada de malo decir que ya no se quiere: "Si yo no hubiera podido, también lo diría, pero hay tantas personas que sí están pasando por eso y es muy difícil. También es muy valido haberlo intentado y en algún momento decir: 'ya no quiero seguir intentándolo'".

De la misma manera, declaró que en caso de ella no haber podido quedar embarazada y querer ser madre, como le pasa a muchas personas, declaró que hay muchos métodos diferentes, que se pueden o no tomar, y que es valido tanto aceptarlo como no: "Puedes hacer más cosas, puedes subrogar, puedes adoptar, claro que hay un punto en el que uno pudo haber intentado y después decidir que ya no quiere y eso no quiere decir que decidiste que ya no quieres, porque no pudiste y sí es así, es muy valido también".

Finalmente, Marimar destacó que no le afectan las críticas como tal, pero sí le genera dolor ver como sí se hiere a gente que de verdad enfrentan estos problemas, rechazando el hecho de que en el mundo haya tan poca empatía para estos temas que son tan delicados: "De verdad que a mí no me afecta en ese sentido, me duele leer esas cosas y ver que hay gente que igual está pasando, por un proceso de infertilidad muy doloroso y lee comentarios así, porque me parecen muy violentos y muy horribles, de repente dan ganas de exponer a esta gente".

