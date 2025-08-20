"Hartas": Ana Brenda Contreras atacaría a Alexis Ayala en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Ana Brenda Contreras, recientemente ha dado mucho de que hablar en redes sociales, debido a que mediante sus cuentas personales compartió un video en el que se dice que habría atacado al polémico actor de melodramas, Alexis Ayala, por su participación en La Casa de los Famosos México, con un mensaje que dice que "harta" y dice "puras mentiras".

No hay duda que cada domingo, la celebridad que sobresale en las galas de eliminación del reality show de Televisa, es el villano de melodramas como Lo Qué La Vida Me Robó, a causa de las respuestas que da en los posicionamientos antes de subir al SUM, sin embargo, el resto de la semana, los aplausos son abucheos, debido a que lo tachan de solo ser un "mueble", a causa de que "solo duerme todo el día" y "no da contenido".

Pero, así como hay miles en redes sociales que le aplauden sus respuestas, hay quienes no están convencidos de estas, debido a que en TikTok, un usuario compartió un video de la famosa primera actriz, Ana Martín, en el que le tira a alguien, con la frase que se volvió icónica en Internet: "Chin.. tu mad…, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios", junto al comentario "Yo cada que muebLexis respondió a sus posicionamientos".

Aunque el usuario no fue Ana Brenda, poco después muchos se dieron cuenta que en su cuenta de Instagram, de la reconocida protagonista de La Que No Podía Amar, en la que compartió el mencionado video en contra de Alexis, por lo que se cree que ella sería una de las que se encuentra en contra del famoso actor. Como era de esperarse causó un gran shock entre sus seguidores, pues no suele meterse en escándalos.

Cabe recordar que en el año del 2005, al formar parte de Barrera de Amor, surgió el amor y se volvieron pareja en el año del 2006, cuando ella tenía 19 y él 39 años. Pero, como todo romance, el suyo llegó a su final, pero contrario a muchos ex, nunca hablaron mal del otro y afirmaron que fue una decisión de ambos: "Fueron tres años maravillosos en los que ambos nos dimos lo mejor de nosotros y en los que hicimos lo adecuado para que funcionara. Sin embargo, las relaciones no siempre caminan hacia donde uno las idealiza y se aterrizan en realidades".

