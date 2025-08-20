"Villano hasta en su propia historia": Así parodiaron a Christian Nodal y Adela Micha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal continúa en el ojo del huracán, pues los usuarios de redes sociales se han encargado de difundir memes, videos y burlas sobre la entrevista que realizó con Adela Micha. La razón es que un sector del público no creyó en la veracidad de sus palabras, especialmente en torno al inicio de su relación con la cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar.

De hecho, en TikTok es donde se concentra la mayoría del contenido, e incluso circulan videos donde imitan a Nodal y hacen alusión a que el mes de mayo le alcanzó para realizar un sinfín de cosas. Sin embargo, lo que generó mayor controversia fue cuando mencionó las edades que tenían al comenzar la atracción, ya que el compositor tenía 22 años de edad y Ángela apenas 16.

Mientras tanto, a los internautas les divirtió particularmente el fragmento en el que Adela le preguntó al sonorense si se veía amando a otra mujer en la actualidad. Él se tomó un par de segundos para responder y lo acompañó con risas, lo que provocó que muchos recordaran su historial amoroso y concluyeran que pronto podría encontrar a una nueva "víctima", dejando ilusionada a Aguilar.

La parodia cuenta con muchas reacciones

Parodia de la entrevista

El usuario de TikTok Erick Alexander llevó la polémica a otro nivel al recrear la escena antes mencionada, pero con un toque cómico: utilizó peculiares muñecos muy similares a los que solían aparecer en el popular programa de Televisa Plaza Sésamo. En el clip, Micha espera pacientemente la contestación de Nodal, mientras le alcanza el tiempo para realizar distintas acciones e incluso hasta "morir".

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la creación de @alexander_arias_gt acumula más de 674 mil me gusta y supera los 22 mil comentarios. Entre los más destacados está el del perfil @lorrein1971, que escribió: "Todos pueden ser villanos en una historia mal contada, pero Nodal es villano hasta en la historia contada por él mismo", publicación que ya cuenta con dos mil 485 reacciones.

