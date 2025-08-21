Listo para morir: Tras enfermedad incurable, Eric del Castillo da fuerte noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de decirse listo para morir, dejando en regla su herencia y testamento, y haber confirmado tener una incurable enfermedad degenerativa, el reconocido actor de melodramas mexicano, Eric del Castillo, acaba de brindar una entrevista e la que aprovechó para dar una fuerte noticia sobre su actual estado de salud y la condición que padece, ¿acaso va a dejar Televisa y la actuación?

Desde el año del 2022, se ha dicho que del Castillo tiene Alzheimer y demencia, a tal punto que incluso ha olvidado a sus hijas, sin embargo, el histrión ha salido a desmentir eso, y ha regresado a los melodramas, demostrando que todo es falso, pero, sí confesó que tiene una enfermedad en los ojos, degeneración macular, la cual es una condición ocular que afecta principalmente a las personas mayores de 55 años y va degenerando su vista hasta que se queda sin poder ver nada, y que no tiene cura.

Ante a sinceridad sobre sus enfermedades y si tema a morir por ello, el actor de melodramas como Soy Tu Dueña, declaró que no, que para él es más que bienvenido el momento en el que vaya a perder la vida, pues confía en Dios, y en que irá al cielo porque jamás ha sido un mal hombre, por lo que no teme morir y está listo para cuando llegue su momento, confirmando que dejó su testamento en orden y sus papeles con todo lo que posee.

Ahora, en una reciente entrevista tras recibir un galardón por su trayectoria, el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, declaró que se siente feliz de ver los frutos que ha dejado el siempre ser disciplinado, asegurando que esto se lo enseñó a su hija, Kate del Castillo, para que no le pase como a muchos artistas que ganan algo de fama y se les sube el ego: "He respetado mucho a mi profesión, he sido muy serio en ella, y eso le inculqué a mi hija Kate, hay que respetar esta profesión. Hay muchos pajaritos que llegan y se van, o que no la respetan".

Finalmente, sobre el tema de su preocupante estado de salud, Eric dejó en claro que está muy sano, y aunque tiene el problema de su ojo, la realidad es que ha encontrado la manera de seguir vigente y poder aprenderse sus diálogos y escenas sin tener que leer los guiones: "Lo único que me falta es que no puedo ver bien, tengo degeneración macular, no puedo leer, pero mis papeles me los aprendo grabándolos, me los graban y ahí salgo adelante".

Fuente: Tribuna del Yaqui