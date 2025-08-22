Actriz de Televisa cuenta lo que vivió al estudiar en centro educativo de Marcial Maciel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nashla Aguilar Abraham, una reconocida actriz mexicana que participó en proyectos como Sueños y caramelos (2005) y Atrévete a Soñar (2009), compartió una dura experiencia que la marcó de por vida. La joven de 31 años revivió viejos recuerdos al ver el recién estrenado documental de HBO Max, Marcial Maciel: El Lobo de Dios, que se estrenó el pasado 14 de agosto de 2025.

La cantante originaria de Ciudad de México subió un video a su cuenta de TikTok e impresionó a todos sus seguidores cuando comenzó a relatar las vivencias dentro de una escuela que fue creada por el hombre responsable del origen de los Legionarios de Cristo. Desde el inicio, aclaró que se trata de un tema que le molesta bastante y puntualizó que con esto para nada su objetivo era dar publicidad.

Para empezar, señaló que estudió en el Instituto Godwin, institución vinculada a los Legionarios, aunque en aquel entonces ella no lo sabía. Entre los libros que debía aprender, como cualquier menor, también le enseñaron a alabar a Maciel. Lo más impactante, según Nashla, fue que llegó a verlo durante una de sus visitas al lugar. La creadora de contenido explicó que esto hizo que creciera con temor a Dios.

"Sí, me hicieron crecer muchísimo con temor a Dios, me hicieron crecer súper reprimida. Me sentía súper culpable, literal, de ser yo, porque, obvio, a pesar de que no entiendo por qué nunca me corrieron, pues el hecho de que yo era actriz, ¡pum!, así era como guácala, o sea, ella es como de lo más bajo que existe". Por su parte, las escenas del documental la hicieron darse cuenta de muchas cosas: "O sea, en retrospectiva puedo decir que estábamos como dentro de una secta y what the fuck? Te hacen coco wash. (…) Tremendas cosas hicieron el día que este güey falleció. O sea, no, no, no sabes cómo, cómo lo honran".

¿En qué consiste el documental de Marcial Maciel?

El documental incluye los dolorosos testimonios de supuestas víctimas, pero eso no es todo, ya que también presenta a periodistas de investigación que llevan muchos años estudiando el caso. Se cree que Maciel utilizaba métodos de manipulación para que los adultos le entregaran a sus hijos con la promesa de una excelente educación, aunque las consecuencias resultaron ser muy graves.

