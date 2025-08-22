Filtra AUDIO de Ninel Conde al exhibir la verdadera cara de Mar Contreras y Alexis Ayala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Ninel Conde sí saldría con malos términos de La Casa de los Famosos México, debido a que se acaba de filtrar un audio, que presuntamente mandó la reconocida cantante y actriz a un grupo de fans, en el que exhibe la verdadera cara de dos de sus compañeros, la actriz Mar Contreras, y el villano de novelas, Alexis Ayala, al cual volvió a tachar de violentador de género.

Conde durante su estancia en el reality show de Televisa, tuvo intensos enfrentamientos con el villano de melodramas y la reconocida 'Sharpey Evans Mexicana', debido a que consideraba que Ayala era un violentador y lo tachaba de ser un "machista", mientras que a Mar la acusó de querer dividir a las mujeres y de no apoyarlas, después de la cercanía que mostró con Adrián Di Monte las dos semanas que estuvo.

Ahora, después de su salida, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha filtrado un audio que Conde mandaría a un grupo con sus más fieles fans, en los cuales, primeramente se queja de que la perspectiva con la que muestran las cosas la hicieron verse como la agresora, cuando ella fue agredida: "Creo que es súper frustrante pasar de ser el agredido a ser el agresor. Simplemente por perspectiva".

Pero eso no fue todo, pues aunque no mencionó nombres, se cree que el 'Bombón Asesino' hablaba de Contreras cuando mencionó que una villana está quedando como mártir por la perspectiva que se muestran las cosas, y como un violentador de género ahora es un héroe, que se cree hablaba sobre el villano de Lo Qué La Vida Me Robó: "Hay una personalidad de villana que se convirtió en mártir, hay un violentador misógino que se ha convertido en héroe".

De la misma manera, en la cuenta de Lolita Denigris Mercury, afirmó que al cancelar sus presentaciones y entrevistas, fue porq qué se peleó con Rosa María Noguerón, acusándola de ser la culpable de haber quedado como la mala y los demás como sus víctimas: "No diré nombres, pero, me dicen que cierte expulsade se agarró y se puso a Rosa María COMO CHANCLA, que porque dañaron su imagen y la producción no cumplió sus requerimientos".

