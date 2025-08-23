Conciertos de Natalia Lafourcade tendrán nuevas fechas tras indicaciones médicas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Natalia Lafourcade Silva, mejor conocida como Natalia Lafourcade, quien el pasado lunes 7 de julio de 2025 anunció que está embarazada, evidentemente encendió todas sus redes sociales con la noticia. Sin embargo, entre toda la alegría que vive de manera personal, ahora compartió una difícil decisión para sus fanáticos, quienes deberán modificar algunos de sus planes.

Se trata de las diversas presentaciones que pretendía ofrecer a través de su Cancionera Tour 2025, mismas que fueron reprogramadas debido a su estado, pues por recomendaciones médicas se le pidió tomar las cosas con más calma. Aunque fue complicado de asimilar, los internautas han reaccionado con mensajes llenos de cariño, dejándole claro que lo más importante en este momento es su bebé.

"Lamento dar la noticia de no poder hacer los conciertos de septiembre en Estados Unidos y Canadá como estaba planeado. La vida me está regalando la experiencia hermosa de vivir mi tiempo de embarazo y, siguiendo recomendaciones médicas, haremos una pausa para cuidar este momento tan especial y retomar juntos el teatro de la canción el próximo año", se lee en un fragmento de su publicación.

Natalia Lafourcade

Sus shows en Estados Unidos y Canadá quedaron de la siguiente manera:

10 abril – Brooklyn, NY – BAM Howard Gilman Opera House

11 abril – Brooklyn, NY – BAM Howard Gilman Opera House

14 abril – North Bethesda, MD – Strathmore

15 abril – North Bethesda, MD – Strathmore

18 abril – Atlanta, GA – Tabernacle

19 abril – Atlanta, GA – Tabernacle

22 abril – Orlando, FL – Dr. Phillips Center for the Performing Arts

24 abril – Miami, FL – Adrienne Arsht Center

25 abril – Miami, FL – Adrienne Arsht Center

10 junio – Las Vegas, NV – The Smith Center

13 junio – San José, CA – San José Civic

14 junio – San José, CA – San José Civic

17 junio – Seattle, WA – Paramount Theatre

19 junio – Vancouver, BC – Chan Centre (NUEVO SHOW)

20 junio – Vancouver, BC – Chan Centre

23 junio – Portland, OR – Arlene Schnitzer Concert Hall

26 junio – Los Ángeles, CA – Dolby Theatre

27 junio – Los Ángeles, CA – Dolby Theatre

¿Quién Natalia Lafourcade?

La exitosa celebridad llegó a este mundo un 26 de febrero de 1984 en Ciudad de México. Desde pequeña presentó dotes artísticos, pues según información en línea estudió música con su madre y se adentró a causa de un accidente que sufrió con un caballo a los seis años, por lo que para reahabilitarse se necesitó de una serie de terapias. Actualmente, es una mujer de 46 años con diversos premios, entre estos cuatro Premios Grammy y dieciocho premios Grammy Latino.

